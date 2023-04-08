Кофе — один из самых популярных напитков в мире. Одни пьют ее в заведениях, другие — готовят напиток дома с помощью гейзерных или капельных кофеварок, турок или кофемашин.

Люди, которые готовят заварной кофе дома, постоянно сталкиваются с проблемой — куда выбрасывать кофейную гущу? Самое первое, что приходит в голову, вылить ее в кухонную раковину.

Факты ICTV узнавали, почему нельзя выбрасывать кофейную гущу в раковину и к каким проблемам могут привести такие действия.

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Почему не стоит выбрасывать кофейную гущу в раковину

Гуща от кофе — это осадок, который остается в турке или фильтре после приготовления напитка.

На самом деле кофейная гуща является одной из главных причин засорения и повреждения труб на кухне. Дело в том, что вода не растворяет молотый кофе, поэтому весь осадок, который вы смываете в раковину, постепенно оседает на стенках.

Кофейная гуща содержит много органических веществ, которые прилипают к стенкам труб и со временем сгущаются, образуя засорение.

Если постоянно выбрасывать гущу в раковину, это может привести к засорению водосточных труб и канализационных систем. А с такими проблемами сможет справиться только качественный сантехник.

Кстати, кофейная гуща не единственная причина засорения кухонной сантехники. Еще в раковину запрещено выбрасывать:

горячий жир и масло — остывая, они затвердевают и образуют пробки в канализации;

— остывая, они затвердевают и образуют пробки в канализации; мука и тесто — при контакте с водой они набухают, образуя засор в трубах;

— при контакте с водой они набухают, образуя засор в трубах; остатки после альгинатных масок для лица . Альгинатные — это те маски, которые при смывании оставляют небольшие кусочки, то есть они полностью не растворяются в воде;

. Альгинатные — это те маски, которые при смывании оставляют небольшие кусочки, то есть они полностью не растворяются в воде; семена и косточки от фруктов — накапливаясь, создают засорение, поэтому лучше отправлять их в ведро;

— накапливаясь, создают засорение, поэтому лучше отправлять их в ведро; скорлупа от яиц — даже крошечные остатки в раковине могут содержать большое количество пищевых отходов. В результате, в трубах образуется пробка;

— даже крошечные остатки в раковине могут содержать большое количество пищевых отходов. В результате, в трубах образуется пробка; остатки пищи (макароны, рис, сыр и т. д.) — Они не растворяются и забивают канализацию.

Поэтому, чтобы ваша раковина не забивалась и не возникали проблемы с кухонной сантехникой, советуем следить за тем, что попадает в вашу раковину!

Куда выбрасывать кофейную гущу

Лучшее место — мусорное ведро! Также вы можете купить специальную емкость для хранения кофейной гущи и складывать отходы в нее.

Еще можно смывать гущу в туалет. Благодаря сильному потоку воды, она не сможет прилипнуть к стенкам труб.

Кроме того, осадок от кофе можно использовать как удобрение для растений или как скраб для кожи. Поэтому поставьте на кухне специальную тарелочку, куда будете складывать гущу от кофе.

Если планируете использовать ее в качестве удобрения — гущу нужно будет высушить, чтобы она не покрылась плесенью. Для этого расстелите на подоконнике газетку и высыпьте всю гущу, равномерно распределив.

Когда кофейный осадок высохнет, пересыпьте его в пакетик.

А любители домашних скрабов для тела, могут совместить остатки гущи с солью и сахаром, добавить немного масла, все тщательно перемешать и смело наносить на тело!