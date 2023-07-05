На початку березня 2022 року росіяни окупували Запорізьку АЕС. Відтоді там постійно перебуває особовий склад та військова техніка ворога.

4 липня 2023 року Генеральний штаб ЗСУ офіційно повідомили про можливу підготовку окупантами провокації на ЗАЕС – на крівлі 3 та 4 енергоблоків росіяни розмістили підозрілі пристрої, схожі на вибухові.

Над Україною та усім світом нависла реальна загроза аварії на АЕС. Тому українці мають знати, що робити у такій ситуації.

Експерти радять зберігати спокій та не піддаватися паніці у разі вибуху. Крім того, потрібно зачинитися у приміщені, закрити системи вентиляції, вимкнути кондиціонери та обігрівачі.

Чому не можна вмикати кондиціонер під час радіаційної небезпеки та вибуху на АЕС – читайте в нашому матеріалі.

Чому не варто використовувати кондиціонер після вибуху на АЕС

Річ утім, що кондиціонери роблять примусову циркуляцію повітря в приміщення. А це може спричинити додаткове перемішування радіоактивних елементів, які могли бути в кімнаті.

Радіоактивний фон, який може бути у повітрі після ймовірного вибуху, зберігатиметься близько доби. На 80% вдасться зменшити його протягом доби.

– Тому у цей час потрібно, щоб радіоактивний пил осідав та менше рухався. Саме тому не радять використовувати кондиціонери після ймовірного вибуху.

Фахівці радять не використовувати кондиціонер саме через додаткове перемішування аерозолів в повітрі, яке може бути небезпечним під час радіаційної небезпеки.