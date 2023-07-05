Загроза аварії на Запорізькій атомній станції нависла над Україною та усім світом. Через дії російської армії, яка окупувала станцію та планує там терористичний акт, всі українці можуть опинитися у страшенній небезпеці.

Якщо ворог все ж підірве ЗАЕС, українцям потрібно знати, як діяти в екстреній ситуації, щоб врятуватися.

Раніше ми писали, як підготуватися до вибуху на ЗАЕС. А що ж потрібно робити з одягом, забрудненим радіацією, Фактам ICTV розповів експерт з виживання Ігор Молодан.

Що робити з одягом, забрудненим радіацією

Якщо під час аварії ви опинилися на вулиці чи підприємстві, то потрібно терміново призупинити роботу та протягом 7 хвилин відправитись у сховище.

Якщо ви недалеко від свого дому – йдіть туди. Після повернення з вулиці варто обережно зняти увесь одяг, починаючи з голови до ніг. Зняття взуття та одягу може зменшити забруднення на 90%.

– Знімати одяг краще в рукавицях – це буде безпечніше. Крім того, роздягайтеся не в квартирі, а у підʼїзді чи тамбурі. Тобто за межами свого житла, – радить експерт із виживання.

Далі увесь заражений одяг необхідно перемістити в один ізольований контейнер. Це може бути спеціальний чи звичайний поліетиленовий пакет, який потрібно закрутити, щоб одяг не випромінював радіацію.

– Пакет із забрудненим одягом в жодному разі не можна зберігати в оселі, краще залиште його за межами помешкання. У підʼїзді чи на вулиці. Брудний одяг буде фонити, тому зберігати його в квартирі не можна, – радить Ігор Молодан.

Зберігайте пакети з одягом для подальшої утилізації, яку, ймовірніше, потім будуть проводити рятувальники чи фахівці.

Після того, як ви роздягнетесь та залишите одяг у безпечному місці, потрібно прийняти душ чи помити усі відкриті ділянки шкіри, які контактували з повітрям.

Обмивати тіло потрібно теплою водою з милом.

Памʼятайте, що до моменту евакуації ви повинні перебувати у кімнаті з найнеобхіднішими речами та продуктами. Не виходьте на вулицю, не відчиняйте вікна чи двері у своєму будинку без необхідності. Крім цього, тримайтеся якомога далі від ручок, картин, стін, підвіконь, адже радіаційний пил буде осідати на них.

Слідкуйте за інформацією через радіо, інтернет чи телевізор про евакуаційні заходи у безпечні місця. Евакуація буде проводитись за рішенням обласної військової адміністрації.