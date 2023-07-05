В начале марта 2022 года россияне оккупировали Запорожскую АЭС. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника врага.

4 июля 2023 года Генеральный штаб ВСУ официально сообщил о возможной подготовке оккупантами провокации на ЗАЭС — на кровле 3 и 4 энергоблоков россияне разместили подозрительные устройства, похожие на взрывные.

Над Украиной и всем миром нависла реальная угроза аварии на АЭС. Поэтому украинцы должны знать, что делать в такой ситуации.

Эксперты советуют сохранять спокойствие и не поддаваться панике в случае взрыва. Кроме того, нужно запереться в помещении, закрыть системы вентиляции, выключить кондиционеры и обогреватели.

Почему нельзя включать кондиционер во время радиационной опасности и взрыва на АЭС — читайте в нашем материале.

Почему не стоит использовать кондиционер после взрыва на АЭС

Кондиционеры осуществляют принудительную циркуляцию воздуха в помещение. А это может вызвать дополнительное перемешивание радиоактивных элементов, которые могли быть в комнате.

Радиоактивный фон, который может быть в воздухе после взрыва, будет сохраняться около суток. На 80% удастся уменьшить его в течение суток.

— В это время нужно, чтобы радиоактивная пыль оседала и меньше двигалась. Именно поэтому не советуют использовать кондиционеры после взрыва.

Специалисты советуют не использовать кондиционер именно из-за дополнительного перемешивания аэрозолей в воздухе, которое может быть опасным во время радиационной опасности.