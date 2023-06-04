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Чому не можна тримати тещин язик вдома: прикмети та об’єктивні причини

4 Червня 2023, 14:27
Маліновська Ангеліна редакторка стрічки
Чому не можна тримати тещин язик вдома: прикмети та об’єктивні причини
Джерело: Pexels

Проста у догляді та гарна на вигляд – сансевієрія, яку ще у народі називають тещин язик або щучий хвіст, може бути гарною рослиною для будинку, проте існують перестороги щодо неї. Чому не можна тримати вдома тещин язик – розповімо далі в матеріалі Фактів ICTV.

Загалом цю рослину наділяють магічними властивостями, нібито вона здатна захистити людину від зла та негативу. Вважається, що листя щучого хвоста, які спрямовані вгору, як антени збирають і поглинають погану енергетику, перетворюючи її на позитивну. Але які прикмети кажуть, що тещин язик не можна тримати вдома – давайте розбиратися.

Тещин язик – чому не варто тримати вдома

У народі існує думка, що тещин язик – збільшує ризики виникнення проблем зі здоров’ям, а також сприяє чоловічій зраді. Вважається, що тещин язик здатен проганяти з дому чоловіків. Тож цю рослину не радять вирощувати самотнім жінкам, адже доки тещин язик перебуває у будинку, дівчина не вийде заміж. А от жінкам, у яких вже є сім’я, рослина не зашкодить.

Також існує повір’я про важку енергетику рослини, але воно впливає лише на тих, хто в це вірить. Тещин язик вважається рослиною, яка живиться негативними емоціями, тому в будинку, де він росте, можуть часто виникати конфлікти та сварки на побутовому та фінансовому ґрунті.

Фото: pexels

Крім того, не варто тримати вдома тещин язик, який дістався вам як подарунок від малознайомих людей, адже ви не знаєте з якою з енергетикою вам віддавали цю рослину та з якими намірами. Також вважається, якщо забрати додому тещин язик, який подарували вдови або вдівці, можна повторити їхню долю.

Не варто приймати у подарунок тещин язик від самотніх чоловіків та жінок, які ніколи не були в шлюбі, та від подруги. Щодо останньої, то повір’я каже, що вона може увести чоловіка

Якщо ж вам вже подарували тещин язик і ви не змогли відмовитися, то не потрібно нести його додому. Найкращим рішенням буде залишити тещин язик на роботі або у дитячому садку, поліклініці чи іншому громадському місці. Там у нього не буде господаря, і прикмета не втілиться у життя.

Фото: Pixbay

Але також є об’єктивні причини, чому не варто тримати тещин язик вдома. Річ у тім, що деякі види цієї рослини виділяють  вуглекислий газ і їх не можна тримати у спальні. І тим паче не варто ставити тещин язик біля ліжка, адже воно забиратиме у людини енергію, а у будинку почастішають сварки.

Також варто знати, що тещин язик не рекомендується вирощувати вдома, через отруйні наземні частини рослини. Проте слід виокремити й добру властивість тещиного язика –  ця рослина фільтрує повітря у приміщенні, позбавляючи його формальдегідів і збагачуючи киснем.

Є й багато хороших прикмет, пов’язаних з тещиним язиком, як-от здатність позбавляти від ворогів, розвиток творчих здібностей та захист рідних від пліток. У присутності сансевіерії діти стають більш слухняними і уважними, дорослі стримують негативні емоції, а тварини не проявляють агресії. Тож остаточне рішення про те, чи вирощувати в будинку тещин язик, – приймати вам.

Також Факти ICTV писали про вазони які не можна тримати вдома.

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