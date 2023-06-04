Проста у догляді та гарна на вигляд – сансевієрія, яку ще у народі називають тещин язик або щучий хвіст, може бути гарною рослиною для будинку, проте існують перестороги щодо неї. Чому не можна тримати вдома тещин язик – розповімо далі в матеріалі Фактів ICTV.

Загалом цю рослину наділяють магічними властивостями, нібито вона здатна захистити людину від зла та негативу. Вважається, що листя щучого хвоста, які спрямовані вгору, як антени збирають і поглинають погану енергетику, перетворюючи її на позитивну. Але які прикмети кажуть, що тещин язик не можна тримати вдома – давайте розбиратися.

Тещин язик – чому не варто тримати вдома

У народі існує думка, що тещин язик – збільшує ризики виникнення проблем зі здоров’ям, а також сприяє чоловічій зраді. Вважається, що тещин язик здатен проганяти з дому чоловіків. Тож цю рослину не радять вирощувати самотнім жінкам, адже доки тещин язик перебуває у будинку, дівчина не вийде заміж. А от жінкам, у яких вже є сім’я, рослина не зашкодить.

Також існує повір’я про важку енергетику рослини, але воно впливає лише на тих, хто в це вірить. Тещин язик вважається рослиною, яка живиться негативними емоціями, тому в будинку, де він росте, можуть часто виникати конфлікти та сварки на побутовому та фінансовому ґрунті.

Крім того, не варто тримати вдома тещин язик, який дістався вам як подарунок від малознайомих людей, адже ви не знаєте з якою з енергетикою вам віддавали цю рослину та з якими намірами. Також вважається, якщо забрати додому тещин язик, який подарували вдови або вдівці, можна повторити їхню долю.

Не варто приймати у подарунок тещин язик від самотніх чоловіків та жінок, які ніколи не були в шлюбі, та від подруги. Щодо останньої, то повір’я каже, що вона може увести чоловіка

Якщо ж вам вже подарували тещин язик і ви не змогли відмовитися, то не потрібно нести його додому. Найкращим рішенням буде залишити тещин язик на роботі або у дитячому садку, поліклініці чи іншому громадському місці. Там у нього не буде господаря, і прикмета не втілиться у життя.

Але також є об’єктивні причини, чому не варто тримати тещин язик вдома. Річ у тім, що деякі види цієї рослини виділяють вуглекислий газ і їх не можна тримати у спальні. І тим паче не варто ставити тещин язик біля ліжка, адже воно забиратиме у людини енергію, а у будинку почастішають сварки.

Також варто знати, що тещин язик не рекомендується вирощувати вдома, через отруйні наземні частини рослини. Проте слід виокремити й добру властивість тещиного язика – ця рослина фільтрує повітря у приміщенні, позбавляючи його формальдегідів і збагачуючи киснем.

Є й багато хороших прикмет, пов’язаних з тещиним язиком, як-от здатність позбавляти від ворогів, розвиток творчих здібностей та захист рідних від пліток. У присутності сансевіерії діти стають більш слухняними і уважними, дорослі стримують негативні емоції, а тварини не проявляють агресії. Тож остаточне рішення про те, чи вирощувати в будинку тещин язик, – приймати вам.

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