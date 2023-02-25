Багато людей звикли тримати вдома найрізноманітніші рослини. Однак деякі з них є дуже небезпечними, тому що можуть бути сильними алергенами або викликати пошкодження шкіри. Які вазони не можна тримати вдома – читайте в матеріалі.
Які вазони не можна тримати вдома
- Дифенбахія. Популярна рослина має їдкий сік, який у разі потрапляння в організм негативно впливає на травлення та утруднює дихання. Також може спричинити опік, якщо сік потрапить на шкіру.
- Аглаонема. Ще один вазон, який є ледь не у кожного. Ця рослина схожа на дифенбахію, адже вони обидві належать до одного сімейства ароїдних, родом з американських тропіків. Її потрібно тримати тільки в недосяжних місцях для домашніх тварин та дітей, адже викликає сильну алергічну реакцію.
- Молочай. Містить у своїх стеблах сік, який викликає опіки, потрапляючи на слизову оболонку. Також викликає запаморочення та сильну нудоту.
- Цикламен. Квітучий вазон, який теж несе небезпеку для здоров’я. Сік зі стебла може призвести до подразнення слизової оболонки, набряків, болю в горлі.
- Олеандр. Квітуче дерево викликає серйозну алергію та отруєння.
- Азалія. Нудота та алергія.
- Фікус. Один із найкрасивіших вазонів, яким стилізують інтер’єри квартир. Однак молочко із фікуса викликає роздратування шкіри та набряк.
- Плющ. Його листя може стати причиною отруєння кішок, яких приваблює соковита зелень рослини.
Які вазони не можна тримати в будинку: прикмети
Існує багато народних повір’їв, за якими деякі рослини здатні притягнути невдачі в оселю. До них відносяться:
- Кактус. Руйнує добрі взаємини, любов, притягує алкоголізм.
- Плющ. Поганий вазон для самотньої жінки, адже стебла заважають їй знайти чоловіка.
- Фіалка. Цю рослину називають квіткою багатства (через колір). Однак її трактують як передвісницю шлюбу за розрахунком, а не по любові.
- Фікус. Його називають вазоном вдови. Вважають, що таким чином дружини, які доглядають за фікусом, можуть через деякий час поховати коханого.
- Тещин язик. Сприяє чоловічій зраді.
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