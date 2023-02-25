Багато людей звикли тримати вдома найрізноманітніші рослини. Однак деякі з них є дуже небезпечними, тому що можуть бути сильними алергенами або викликати пошкодження шкіри. Які вазони не можна тримати вдома – читайте в матеріалі.

Які вазони не можна тримати вдома

Дифенбахія. Популярна рослина має їдкий сік, який у разі потрапляння в організм негативно впливає на травлення та утруднює дихання. Також може спричинити опік, якщо сік потрапить на шкіру. Аглаонема. Ще один вазон, який є ледь не у кожного. Ця рослина схожа на дифенбахію, адже вони обидві належать до одного сімейства ароїдних, родом з американських тропіків. Її потрібно тримати тільки в недосяжних місцях для домашніх тварин та дітей, адже викликає сильну алергічну реакцію. Молочай. Містить у своїх стеблах сік, який викликає опіки, потрапляючи на слизову оболонку. Також викликає запаморочення та сильну нудоту. Цикламен. Квітучий вазон, який теж несе небезпеку для здоров’я. Сік зі стебла може призвести до подразнення слизової оболонки, набряків, болю в горлі. Олеандр. Квітуче дерево викликає серйозну алергію та отруєння. Азалія. Нудота та алергія. Фікус. Один із найкрасивіших вазонів, яким стилізують інтер’єри квартир. Однак молочко із фікуса викликає роздратування шкіри та набряк. Плющ. Його листя може стати причиною отруєння кішок, яких приваблює соковита зелень рослини.

Які вазони не можна тримати в будинку: прикмети

Існує багато народних повір’їв, за якими деякі рослини здатні притягнути невдачі в оселю. До них відносяться:

Кактус. Руйнує добрі взаємини, любов, притягує алкоголізм. Плющ. Поганий вазон для самотньої жінки, адже стебла заважають їй знайти чоловіка. Фіалка. Цю рослину називають квіткою багатства (через колір). Однак її трактують як передвісницю шлюбу за розрахунком, а не по любові. Фікус. Його називають вазоном вдови. Вважають, що таким чином дружини, які доглядають за фікусом, можуть через деякий час поховати коханого. Тещин язик. Сприяє чоловічій зраді.