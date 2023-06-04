Простая в уходе и красивая с виду — сансевиерия, которую еще в народе называют тещин язык или щучий хвост, может быть хорошим растением для дома. Однако существуют предостережения относительно нее. Почему нельзя держать дома тещин язык – расскажем дальше в материале Фактов ICTV.

В целом это растение наделяют магическими свойствами, поговаривают оно способно защитить человека от зла и негатива. Считается, что листья щучьего хвоста, направленные вверх, как антенны собирают и поглощают плохую энергетику, превращая ее в положительную. Но какие приметы говорят, что тещин язык нельзя держать дома – давайте разбираться.

Тещин язык – почему не стоит держать дома

В народе существует мнение, что тещин язык – увеличивает риски возникновения проблем со здоровьем, а также способствует мужской измене. Считается, что тещин язык способен прогонять из дома мужчин. Так что это растение не советуют выращивать одиноким женщинам, ведь пока тещин язык находится в доме, девушка не выйдет замуж. А вот женщинам, у которых уже есть семья, растение не повредит.

Также существует поверье о тяжелой энергетике растения, но это влияет только на тех, кто в это верит. Тещин язык считается растением, питающимся негативными эмоциями, поэтому в доме, где он растет, могут часто возникать конфликты и ссоры на бытовой и финансовой почве.

Кроме того, не стоит держать дома тещин язык, который достался вам в качестве подарка от малознакомых людей, ведь вы не знаете, с какой энергетикой было отдано вам это растение и с какими намерениями. Также считается, если забрать домой тещин язык, подаренный вдовами или вдовцами, можно повторить их судьбу.

Не следует принимать в качестве подарка тещин язык от одиноких мужчин и женщин, никогда не состоявших в браке, и от подруги. Что касается последней, то поверье говорит, что она может увести мужчину.

Если же вам уже подарили тещин язык, и вы не смогли отказаться, то не нужно нести его в свой дом. Лучшим решением будет оставить тещин язык на работе или в детском саду, поликлинике или другом общественном месте. Там у него не будет хозяина и примета не воплотитесь в жизнь.

Но также есть объективные причины, почему не стоит держать тещин язык дома. Дело в том, что некоторые виды этого растения выделяют углекислый газ и их нельзя держать в спальне. И тем более не следует ставить тещин язык у кровати, поскольку он будет отнимать у человека энергию, а в доме участятся ссоры.

Также следует знать, что тещин язык не рекомендуется выращивать дома из-за ядовитых наземных частей растения. Однако следует выделить и хорошее свойство тещиного языка — это растение фильтрует воздух в помещении, лишая его формальдегидов и обогащая кислородом.

Есть много и других хороших примет, связанных с тещиным языком, например, он может избавлять от врагов, способствовать развитию творческих способностей и защите домочадцев от сплетен. В присутствии сансевиерии дети становятся послушнее и внимательнее, взрослые сдерживают негативные эмоции, а животные не проявляют агрессии. Так что окончательное решение о том, выращивать ли в доме тещин язык — принимать вам.

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