Вареные яйца – вкусное и полезное блюдо, которым любят завтракать украинцы. Однако часто при варке возникают проблемы с приготовлением. К примеру, можно услышать странные звуки или увидеть на продуктах трещины, темные пятна. Почему это происходит – читайте в материале.

Почему, когда варишь яйца, они пищат

Звук может возникать, когда на скорлупе есть трещины, даже если они совсем крохотные. Очень часто подобный звук возникает, когда яйцо подвергается перепадам температуры. К примеру, если его вынимают из горячей воды в холодную.

Почему яйца пищат и трескаются во время варки

На такие неприятности влияет ряд факторов:

Температура. Лучше не ставить холодные яйца в сотейнике с водой сразу, как достаете их из холодильника. Им нужно немного полежать при комнатной температуре. Огонь. Если вода слишком сильно кипит, яйца могут потрескаться и издавать характерные звуки. Просто поддерживайте медленный или средний огонь на плите. Вода. Она обязательно должна быть подсолена. С пресной водой скорлупа треснет, белок станет вытекать.

Как правильно варить яйца, чтобы они не трещали и не пищали

Поставьте яйца в сотейник и залейте холодной водой. Хорошо их подсолите и варите на умеренном огне. Если хотите получить всмятку сваренный продукт, варите их несколько минут после закипания, убавив огонь. Яйцо в мешочек необходимо варить 5 минут после закипания, а вкрутую – 8 минут после закипания, убавив огонь.