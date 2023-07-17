Часто різні засоби для очищення унітаза руйнують не тільки іржу та мікроби, а й емаль. Після цього вона швидко жовтіє. Тому багато хто використовує безпечний і дієвий проти забруднення засіб. Навіщо кладуть чайний пакетик в унітаз – читайте у матеріалі.

Чайний пакетик в унітаз: навіщо класти та з чим бореться

Пакетики від чаю використовують для того, щоб повернути раковині та унітазу початковий білий колір. Саме вони ефективно видаляють сліди вапна, які залишає вода. Крім цього засіб просто незамінний у тих містах, де часто використовується жорстка проточна вода.

Як почистити унітаз за допомогою чайних пакетиків: покрокова інструкція

Покладіть кілька чайних пакетиків у місця, де багато нальоту та бруду. Залишіть їх в унітазі на 30 хвилин. Але краще – на ніч. Після того, як чай розмочить плями, дістаньте і викиньте пакетики. А унітаз після цього почистьте за допомогою йоржика.

Що робити після очищення унітаза чайними пакетиками: інструкція

Якщо після очищення чаєм залишилося трохи плям, можна підключити соду. Вона добре справляється з брудом і допомагає видалити наліт на унітазі.

Просто насипте її в унітаз і залиште на кілька годин (або на ніч, якщо дуже сильний наліт).

Змийте її за допомогою йоржика та води.

Що робити, якщо сода та чайні пакетики не допомагають

Якщо сода не спрацювала, розмішайте її з оцтом. Для приготування розчину візьміть склянку рідини та додайте туди ложку соду. Цю жижу злегка підігрійте і вилийте в унітаз. Залиште це на ніч. Вранці протріть наліт йоржиком і змийте водою.