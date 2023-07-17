Часто различные средства для очищения унитаза разрушают не только ржавчину и микробы, но и эмаль. После этого она быстро желтеет. Поэтому многие используют безопасно и действенное против загрязнения средство. Зачем кладут чайный пакетик в унитаз – читайте в материале.

Чайный пакетик в унитаз: зачем класть и с чем борется

Пакетики от чая используют для того, чтобы вернуть раковине и унитазу первоначальный белый цвет. Именно они эффективно удаляют следы извести, которые оставляет вода. Кроме этого средство просто незаменимо в тех городах, где часто используется жесткая проточная вода.

Как почистить унитаз с помощью чайных пакетиков: пошаговая инструкция

Положите несколько чайных пакетиков в места, где много налета и грязи. Оставьте их в унитазе на 30 минут. Но лучше – на ночь. После того, как чай размочит пятна, достаньте и выбросите пакетики. А унитаз после этого почистите с помощью ершика.

Что делать после очистки унитаза чайными пакетиками: инструкция

Если после чистки чаем осталось немного пятен, можно подключить соду. Она отлично справляется с грязью и помогает удалить налет на унитазе.

Просто насыпьте ее в унитаз и оставьте на несколько часов (или на ночь, если налет очень сильный).

Смойте ее с помощью ершика и воды.

Что делать, если сода и чайные пакетики не помогают

Если сода не сработала, размешайте ее с уксусом. Для приготовления раствора возьмите стакан жидкости и добавьте туда ложку соды. Эту жижу слегка подогрейте и вылейте в унитаз. Оставьте все это на ночь. Утром протрите налет ершиком и смойте водой.