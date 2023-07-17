Часто различные средства для очищения унитаза разрушают не только ржавчину и микробы, но и эмаль. После этого она быстро желтеет. Поэтому многие используют безопасно и действенное против загрязнения средство. Зачем кладут чайный пакетик в унитаз – читайте в материале.
Чайный пакетик в унитаз: зачем класть и с чем борется
Пакетики от чая используют для того, чтобы вернуть раковине и унитазу первоначальный белый цвет. Именно они эффективно удаляют следы извести, которые оставляет вода. Кроме этого средство просто незаменимо в тех городах, где часто используется жесткая проточная вода.
Как почистить унитаз с помощью чайных пакетиков: пошаговая инструкция
- Положите несколько чайных пакетиков в места, где много налета и грязи.
- Оставьте их в унитазе на 30 минут. Но лучше – на ночь.
- После того, как чай размочит пятна, достаньте и выбросите пакетики.
- А унитаз после этого почистите с помощью ершика.
Что делать после очистки унитаза чайными пакетиками: инструкция
Если после чистки чаем осталось немного пятен, можно подключить соду. Она отлично справляется с грязью и помогает удалить налет на унитазе.
Просто насыпьте ее в унитаз и оставьте на несколько часов (или на ночь, если налет очень сильный).
Смойте ее с помощью ершика и воды.
Что делать, если сода и чайные пакетики не помогают
Если сода не сработала, размешайте ее с уксусом. Для приготовления раствора возьмите стакан жидкости и добавьте туда ложку соды. Эту жижу слегка подогрейте и вылейте в унитаз. Оставьте все это на ночь. Утром протрите налет ершиком и смойте водой.