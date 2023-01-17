З часом меблі у квартирі втрачають свою привабливість та естетичний вигляд. Якщо сімейний бюджет не дозволяє повністю оновити фасади, найкращий варіант для вас – спеціальна плівка для меблів.

Самоклейна плівка має низку переваг, серед них:

підвищена стійкість матеріалу до перепадів температур;

вологостійкість;

легкість експлуатації;

широкий асортимент кольорової палітри, візерунків та фактури.

Така плівка ідеально підходить для більшості оздоблювальних поверхонь: дерева, фанери, ДСП, пластику, скла, шпалер, кераміки та інші.

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Єдина проблема – в наклеюванні. Її потрібно клеїти на підготовлену поверхню, крім того, під плівкою можуть зʼявитися повітряні бульбашки, які зіпсують весь вигляд.

Як правильно клеїти плівку на меблі, читайте в нашому матеріалі.

Етап 1. Підготовка меблів

Великий плюс у плівці для меблів – увесь процес можна виконувати самостійно, без допомоги майстрів, які беруть гроші за такі роботи.

Спершу вам потрібно видалити усі дефекти від лаку чи фарби, що залишилися на меблях. У цьому вам допоможе шпатель та наждачний папір.

Далі варто провести ґрунтування меблевої поверхні. Коли вона стане гладенькою, можна переходити до наступного кроку – знежирювання.

Коли меблі підсохнуть, можна переходити до наступного етапу.

Етап 2. Вибір плівки

Щоб меблі мали неповторний вигляд, важливо правильно вибрати плівку. Звертайте увагу на наявність захисного шару. Він особливо важливий для кухонних фасадів, ванних кімнат, дитячих столів та шафок.

Під час купівлі краще проконсультуйтесь з продавцями у магазині. Вони підкажуть, який тип плівки підійде для тих чи інших меблевих поверхонь.

Етап 3. Наклеювання плівки

Спершу варто зробити точні заміри ваших меблів. Далі плівку потрібно вирізати, залишаючи невеликий запас. Якщо вона має візерунок, врахуйте розташування малюнка.

Відріжте необхідний шматок плівки. Прикладіть його до меблевої поверхні. Відʼєднайте від плівки захисний шар. Липким боком покладіть плівку на меблі. Обережно розгладьте поверхню.

Аби на меблях не з’явилися бульбашки, не відокремлює відразу весь захисний шар та не прикладайте всю плівку.

Для початку відокремте від паперової основи буквально 5 см плівки та прикладіть її до потрібної поверхні. Щоб меблі вийшли максимально гладкими, розгладжуйте плівковий матеріал від центру до країв. Вигнати повітряні бульбашки з-під плівки вам допоможе пластиковий ракель з поліуретаном.

Коли плівка буде повністю наклеєна, вам потрібно розрізати канцелярським ножем крайні виступи під косим або прямим кутом та загнути один край всередину, а іншим прикрити стик.

Залиште меблі на кілька годин, а потім прикрутіть усю фурнітуру.