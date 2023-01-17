Со временем мебель в квартире теряет свою привлекательность и эстетичный вид. Если семейный бюджет не позволяет полностью обновить фасады, лучший вариант для вас — специальная пленка для мебели.

Самоклеющаяся пленка имеет ряд преимуществ, среди них:

повышенная устойчивость материала к перепадам температур;

влагостойкость;

легкость эксплуатации;

широкий ассортимент цветовой палитры, узоров и фактуры.

Такая пленка идеально подходит для большинства отделочных поверхностей: дерева, фанеры, ДСП, пластика, стекла, обоев, керамики и других.

Сейчас смотрят

Единственная проблема в наклеивании. Ее нужно клеить к подготовленной поверхности, кроме того, под пленкой могут появиться воздушные пузырьки, которые испортят весь вид.

Как правильно клеить пленку на мебель, читайте в нашем материале.

Этап 1. Подготовка мебели

Большой плюс в пленке для мебели – весь процесс можно выполнять самостоятельно, без помощи мастеров, берущих деньги за такие работы.

Для начала необходимо удалить все дефекты от лака или краски, оставшиеся на мебели. В этом вам поможет шпатель и наждачная бумага.

Далее следует провести грунтование мебельной поверхности. Когда она станет гладкой, можно переходить к следующему шагу – обезжириванию.

Когда мебель подсохнет, можно переходить к следующему этапу.

Этап 2. Выбор пленки

Чтобы мебель выглядела неповторимо, важно правильно выбрать пленку. Обратите внимание на наличие защитного слоя. Он особенно важен для кухонных фасадов, ванных комнат, детских столов и шкафчиков.

При покупке лучше проконсультируйтесь с продавцами в магазине. Они подскажут, какой тип пленки подойдет для тех или иных мебельных поверхностей.

Этап 3. Поклейка пленки

Сначала стоит произвести точные замеры вашей мебели. Далее пленку нужно вырезать, оставляя небольшой запас. Если она имеет узор, учтите расположение рисунка.

Отрежьте нужный кусок пленки.

Приложите его к мебельной поверхности.

Отсоедините защитный слой от пленки.

Липкой стороной положите пленку на мебель.

Осторожно разгладьте поверхность.

Чтобы на мебели не появились пузырьки, не отделяйте сразу весь защитный слой и не прикладывайте всю пленку.

Для начала отделите от бумажного основания буквально 5 см пленки и приложите ее к нужной поверхности. Чтобы мебель получилась максимально гладкой, разглаживайте пленочный материал от центра к краям. Выгнать воздушные пузыри из-под пленки вам поможет пластиковый ракель с полиуретаном.

Когда пленка будет полностью наклеена, вам нужно разрезать канцелярским ножом крайние выступы под косым или прямым углом и загнуть один край внутрь, а другим прикрыть стык.

Оставьте мебель на несколько часов, а затем прикрутите всю фурнитуру.