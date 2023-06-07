Фахівці радять проводити професійну чистку пральної машинки раз на рік. Зазвичай техніку очищають майстри у спеціальних сервісних центрах.

Це допомагає позбутися накипу та іншого бруду, який накопичує пральна машина. Проте серед людей дуже популярні домашні варіанти чисток, де використовується оцет, лимонна кислота, сода та інші компоненти.

Але такі народні чистки не рекомендовані для пральних машинок. Чому не можна чистити пральну машину оцтом – розбиралися Факти ICTV.

Чому заборонено чистити пральну машинку оцтом

Навіщо взагалі очищати пральну машину? Річ у тім, що навіть дорога та якісна техніка неминуче забрудниться за кілька років використання. У барабані накопичуються залишки мийних засобів, нитки з одягу, мікроби тощо.

Через жорстку каналізаційну воду на елементах машини утворюється накип. А прибрати бруд з важкодоступних місць та позбутися неприємного запаху вкрай важко. Крім того, гумові частини техніки відволожуються, в них зʼявляється пліснява та грибкові організми, що стає джерелом неприємного запаху.

Як результат, машинка повільно нагріває воду, витрачається зайва електрика, деталі перегріваються, а це спричиняє поломки у майбутньому.

Тому пральна машина потребує дбайливого догляду та регулярного очищення, яке допоможе техніці справно працювати.

Один з популярних способів очищення – за допомогою оцту. Як це роблять:

200 мл 9% оцту, виливають у відсік для кондиціонера, вмикають прання без білизни. Водночас обирають найвищу температуру з найдовшою програмою.

Через 20 хвилин машину ставлять на паузу та чекають 1,5-2 год, а потім знову вмикають прання.

За відгуками, таке очищення дозволяє позбутися від цвілі, грибка, неприємного запаху та накипу.

Проте оцет негативно впливає на прилад і може викликати цілу низку проблем із технікою. Це пов’язано з кількома факторами:

Оцет має кислотну природу, тож його використання впливає на герметичність, гумові ущільнювачі та інші елементи пральної машини. Очищення оцтом може призвести до пошкодження деяких частин приладу та витоку води. Також оцет може спричинити корозію металевих деталей у пральній машині, зокрема трубок та з’єднувальних шлангів. Регулярне очищення приладу кислотою призведе до появи витоків та несправностей в роботі машини. Оцет негативно впливає на електронні компоненти. Кислота може спричинити корозію контактів і викликати несправності в роботі електронних схем.

Щоб очистити свою пральну машину, не використовуючи оцет, радимо застосувати такі поради: