Специалисты советуют проводить профессиональную чистку стиральной машинки раз в год. Обычно технику очищают мастера в специальных сервисных центрах.

Это помогает избавиться от накипи и другой грязи, которую накапливает стиральная машина. Однако среди людей очень популярны домашние варианты чисток, где используется уксус, лимонная кислота, сода и другие компоненты.

Но такие народные чистки не рекомендованы для стиральных машинок. Почему нельзя чистить стиральную машину уксусом — разбирались Факты ICTV.

Почему запрещено чистить стиральную машинку уксусом

Зачем вообще чистить стиральную машину? Дело в том, что даже дорогая и качественная техника неизбежно испачкается за несколько лет использования. В барабане накапливаются остатки моющих средств, нитки с одежды, микробы и тому подобное.

Из-за жесткой канализационной воды на элементах машины образуется накипь. А убрать грязь из труднодоступных мест и избавиться от неприятного запаха крайне трудно. Кроме того, резиновые части техники отсыревают, в них появляется плесень и грибковые организмы, становящиеся источником неприятного запаха.

Как результат, машинка медленно нагревает воду, расходуется лишнее электричество, детали перегреваются, что вызывает поломки в будущем.

Поэтому стиральная машина нуждается в бережном уходе и регулярной очистке, которая поможет технике исправно работать.

Один из популярных способов чистки – уксус. Как это делают:

200 мл 9% уксуса, выливают в отсек для кондиционера, включают стирку без белья. При этом включают самую высокую температуру с самой длинной программой.

Через 20 минут машину ставят на паузу и ждут 1,5-2 ч, а затем снова включают стирку.

По отзывам, такая очистка позволяет избавиться от плесени, грибка, неприятного запаха и накипи.

Однако уксус негативно влияет на прибор и может вызвать целый ряд проблем с техникой. Это связано с несколькими факторами:

Уксус имеет кислотную природу и его использование влияет на герметичность, резиновые уплотнители и другие элементы стиральной машины. Очистка уксусом может привести к повреждению некоторых частей и утечке воды. Также уксус может вызвать коррозию металлических деталей в стиральной машине, в частности трубок и соединительных шлангов. Регулярная очистка прибора кислотой приведет к появлению утечек и неисправностей в работе. Уксус негативно влияет на электронные компоненты. Кислота может вызвать коррозию контактов и неисправности в работе электронных схем.

Чтобы очистить стиральную машину, не используя уксус, советуем: