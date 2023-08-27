Когда часто и надолго отключают свет в доме или же вы собираетесь в отпуск — насущным и актуальным вопросом будет, как сохранить температуру в холодильнике. Как удержать холод в холодильнике — читайте в материале Фактов ICTV.

Как удержать холод в холодильнике

Сейчас продолжается сезон отпусков. И не все, уезжая на пару дней, хотят подъедать запасы еды и выключать холодильник. Также все украинцы помнят тяжелый осенне-зимний период, когда света не было как несколько часов, так и несколько дней. Поэтому стоит знать о действенных способах сделать так, чтобы в холодильнике дольше держался холод после выключения.

Сразу отметим, что, естественно, если вы уезжаете, то лучшим решением будет отключить холодильник. Это убережет технику, значительно продлив срок эксплуатации прибора. Но если вы все же оставляете холодильник включенным во время поездки, то позаботьтесь о защите техники от влаги, прямых солнечных лучей и повышенной температуры. Тем же, кто не хочет рисковать и выключать прибор, важно знать, как удержать холод в холодильнике.

В зависимости от марки, состояния техники, количества продуктов и температуры за окном холодильник без дополнительных манипуляций способен удерживать холод минимально 3-4 часа. Полупустая морозилка может сохранять нужную температуру до 24 часов, полная — до 48 часов. Но продлить это время или хотя бы не уменьшить его помогут несколько полезных лайфхаков.

Не заглядывайте в холодильник

Когда свет отключили, избегайте частого осмотра холодильника внутри. Лучшим решением в этом случае будет держать дверцу холодильника и морозильной камеры плотно закрытой.

Используйте аккумуляторы холода

Для увеличения времени эксплуатации холодильника советуем купить аккумуляторы холода. Это пластмассовые блоки, заполненные солевым раствором большой теплоемкости. Их применяют также для поддержания температуры в термосумках и термоконтейнерах.

Примените замороженные бутылки или сухой лед

Если вы готовитесь к отъезду или знаете, что будут плановые отключения света, запаситесь пакетами или бутылками с замороженной водой или сухим льдом.

Маленький секрет — не заполняйте бутылки доверху, так как лед может разорвать их. Также советуем наполнять емкость не обычной водой, а солевым раствором. Так лед будет медленнее таять.

Если света нет более 5 часов, то переложите бутылки из морозилки в холодильник.

Заполните холодильник продуктами

Как бы это странно не звучало, но, если готовитесь к отключениям света – забейте свой холодильник продуктами. Тут действует принцип – чем больше еды, тем дольше холодильник держит холод.

Но не закрывайте вентиляционные отверстия и не ставьте в основной камере кастрюли, банки плотно друг к другу. Это нужно для того, чтобы воздуха было мало, но при этом он свободно циркулировал.

Если же вы не хотите рисковать продуктами, то свободные места в холодильнике можно заставить плотно закрытыми банками и бутылками с водой. При отключении света они также будут удерживать необходимую температуру.

Правило горячее-холодное

Все знают о правиле, что горячее в холодильник ставить нельзя, так как может сломаться компрессор. Тут действует принцип – горячее должно быть на плите, а холодное – в холодильнике.

К тому же, горячее блюдо быстро нагреет пространство вокруг себя, и там начнут размножаться бактерии, что может привести к порче продуктов.

И помните, специалисты предостерегают от употребления пищи, которая слишком долго находилась в отключенном холодильнике. Советуем любые подозрительные продукты сразу утилизировать – здоровье важнее.

Отметим, если есть термометр для продуктов, то можно проверить и выкинуть те, что имеют температуру выше 5 градусов.

К слову, ранее Факты ICTV писали, как быстро портится куриное мясо, какой запах должен насторожить, а также об особенностях его хранения.