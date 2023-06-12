Слимаки – це шкідливі молюски, які здатні знищити не лише молоду розсаду, а й дорослі рослини. Наприклад, вони атакують томати, баклажани, перці та інші культури, об’їдаючи їх майже повністю. Як позбутися слимаків на городі – читайте в матеріалі.

Слимаки на городі: які приманки потрібно використовувати

Часто садівники використовують досить дієві методи боротьби зі шкідниками – пастки. Для них беруть пиво, кефір, компот або розчин із медом. Все необхідно розливати у плоскі блюдця, аби на ранок знайти всередині ємностей купу слимаків.

Крім цього, приманками можуть бути такі продукти:

шкірки грейпфрута;

дині;

капустяний лист.

Як позбутися слимаків на городі: народні методи боротьби

Для ефективного збору слимаків використовують перевірені роками засоби. Наприклад:

Пряні трави. Їх необхідно висадити по периметру ділянки, уздовж і між грядок. Для цього візьміть петрушку, розмарин і шавлію. Яєчна шкаралупа, кава. Для цього методу просто розсипте між грядок яєчну шкаралупу або кавову гущу. Гірчиця. Візьміть 150 г гірчичного порошку розведіть у відрі (10 л) води. Рослини і ґрунт потрібно буде обприскати розчином ввечері, а через день повторити цю процедуру. Пиво. Через те, що пиво діє на молюсків згубно (хоча вони його вживають), можна спробувати відлякати їх за допомогою цього хмільного напою. Для приготування візьміть одноразові стаканчики та закопайте їх на грядці на рівні землі. У стаканчики потрібно налити трохи пива і після заходу сонця позбирайте шкідників. Пекучий перець. Висушіть гострий перчик та розітріть у порошок. 500 г сировини розмішайте у відрі води та настоюйте протягом кількох днів. Прокип’ятіть та поставте ще на 2 доби в темне місце. Обприскайте посадки та позбирайте молюсків.

Як позбутися слимаків на городі за допомогою хімічних препаратів

Якщо ви не прихильник народних методів, можна виводити молюсків розчином метальдегіду. На його основі розроблені кілька препаратів. Наприклад, Гроза. Гранули просто розсипають на ділянці ближче до культур. А якщо слимаки оселилися в домі, необхідно використовувати засоби, які будуть безпечними для людини й для тварин. Наприклад, Улицид.