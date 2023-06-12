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Чтобы урожай был на славу: как избавиться от слизней на огороде

12 июня 2023, 15:57
Анна Голишевская редактор ленты
Слимаки
Источник: Unsplash

Слизни – это вредные моллюски, способные уничтожить не только молодую рассаду, но и взрослые растения. К примеру, они атакуют томаты, баклажаны, перцы и другие культуры, объедая их почти полностью. Как избавиться от слизней на огороде – читайте в материале.

Слизни на огороде: какие приманки нужно использовать

Часто садоводы используют достаточно действенные методы борьбы с вредителями – ловушки. Для них принимают пиво, кефир, компот или раствор с медом. Все необходимо разливать в плоские блюдца, чтобы к утру найти в емкостях кучу слизней.

Кроме этого, приманками могут быть следующие продукты:

  • кожура грейпфрута;
  • дыни;
  • капустный лист.

Как избавиться от слизней на огороде: народные методы борьбы

Для эффективного сбора слизней используют проверенные годами средства. К примеру:

  1. Пряные травы. Их необходимо высадить по периметру участка, вдоль и между грядками. Для этого возьмите петрушку, розмарин и шалфей.
  2. Яичная скорлупа, кофе. Для этого метода просто рассыпьте между грядками яичную скорлупу или кофейную гущу.
  3. Горчица. Возьмите 150 г горчичного порошка и разведите в ведре (10 л) воды. Растения и почву нужно будет опрыскать раствором вечером, а через день повторить эту процедуру.
  4. Пиво. Из-за того, что пиво действует на моллюсков губительно (хотя они его употребляют), можно попытаться отпугнуть их с помощью этого хмельного напитка. Для приготовления возьмите одноразовые стаканчики и закопайте на грядке на уровне земли. В стаканчики нужно налить немного пива и после заката соберите вредителей.
  5. Жгучий перец. Высушите острый перчик и разотрите в порошок. 500 г сырья размешайте в ведре воды и настаивайте в течение нескольких дней. Прокипятите и поставьте еще на 2 дня в темное место. Опрыскивайте посадки и соберите моллюсков.

Как избавиться от слизней на огороде с помощью химических препаратов

Если вы не сторонник народных методов, можно выводить моллюсков раствором металльдегида. На его основе разработано несколько препаратов. К примеру, Гроза. Гранулы просто рассыпают на участке поближе к культурам. А если слизни поселились в доме, необходимо использовать средства, которые будут безопасны для человека и животных. К примеру, Улицид.

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