Слизни – это вредные моллюски, способные уничтожить не только молодую рассаду, но и взрослые растения. К примеру, они атакуют томаты, баклажаны, перцы и другие культуры, объедая их почти полностью. Как избавиться от слизней на огороде – читайте в материале.

Слизни на огороде: какие приманки нужно использовать

Часто садоводы используют достаточно действенные методы борьбы с вредителями – ловушки. Для них принимают пиво, кефир, компот или раствор с медом. Все необходимо разливать в плоские блюдца, чтобы к утру найти в емкостях кучу слизней.

Кроме этого, приманками могут быть следующие продукты:

кожура грейпфрута;

дыни;

капустный лист.

Как избавиться от слизней на огороде: народные методы борьбы

Для эффективного сбора слизней используют проверенные годами средства. К примеру:

Пряные травы. Их необходимо высадить по периметру участка, вдоль и между грядками. Для этого возьмите петрушку, розмарин и шалфей. Яичная скорлупа, кофе. Для этого метода просто рассыпьте между грядками яичную скорлупу или кофейную гущу. Горчица. Возьмите 150 г горчичного порошка и разведите в ведре (10 л) воды. Растения и почву нужно будет опрыскать раствором вечером, а через день повторить эту процедуру. Пиво. Из-за того, что пиво действует на моллюсков губительно (хотя они его употребляют), можно попытаться отпугнуть их с помощью этого хмельного напитка. Для приготовления возьмите одноразовые стаканчики и закопайте на грядке на уровне земли. В стаканчики нужно налить немного пива и после заката соберите вредителей. Жгучий перец. Высушите острый перчик и разотрите в порошок. 500 г сырья размешайте в ведре воды и настаивайте в течение нескольких дней. Прокипятите и поставьте еще на 2 дня в темное место. Опрыскивайте посадки и соберите моллюсков.

Как избавиться от слизней на огороде с помощью химических препаратов

Если вы не сторонник народных методов, можно выводить моллюсков раствором металльдегида. На его основе разработано несколько препаратов. К примеру, Гроза. Гранулы просто рассыпают на участке поближе к культурам. А если слизни поселились в доме, необходимо использовать средства, которые будут безопасны для человека и животных. К примеру, Улицид.