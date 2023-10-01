Якщо ви зібралися в тривалу поїздку, а вдома нікого не залишається, то варто подбати про побутову техніку на цей період, зокрема холодильник.

Щоб уникнути ексцесів, Факти Life підготували невеликий гід, що варто зробити з холодильником, якщо їдеш надовго.

В яких випадках холодильник можна не вимикати

Сучасні моделі холодильників оснащені безліччю функцій, які передбачають навіть ваші поїздки у відпустку. Вона може називатися Відпустка (Vacation). Врахуйте, що це режим економії енергії, який передбачає, що в холодильнику температура зберігатиметься на рівні +12…+15 градусів.

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Проте такого температурного режиму замало для зберігання багатьох продуктів. Тому подбайте, щоб ви не залишили, наприклад, сире м’ясо в холодильнику на тривалий час.

Однак для зберігання соусів цього цілком достатньо. Варто зазначити, що в морозильній камері температура залишатиметься незмінною. Але не зайвим буде уточнити цей момент в інструкції вашого холодильника.

Та якщо у вас викликають побоювання через проводку в будинку, можете вимкнути апарат із мережі та помити. А як це правильно зробити, дивиться далі в матеріалі.

Плюсом у такій ситуації може бути запобіжник. Якщо він є у вашому холодильнику, то турбуватися не варто.

Загалом холодильник можна залишати увімкненим, якщо вас не буде менш як 10 днів.

Однак навіть якщо ви вирішили не вимикати холодильник на період своєї тривалої відсутності, то виконати кілька правил все ж доведеться. З нього потрібно дістати всі продукти, що швидко псуються: готові страви, молочку, сирі яйця, м’ясо, рибу та інше. Утилізувати, з’їсти, віддати сусідам – це вже ваш вибір, але залишати в холодильнику їх точно не варто.

Як підготувати холодильник до вимкнення

Спочатку необхідно вимкнути холодильник із мережі. Якщо ваш апарат має льодогенератор, також потрібно перекрити воду і перевести систему в очищувальний режим. Далі варто дістати продукти. Після чого вийняти всі полички. Їх потрібно ретельно вимити та висушити до останньої краплі води. Стінки холодильника протріть вологою ганчіркою. Якщо хочете прибрати зайвий запах, то вимочіть її в розчині оцту (100 мл), мийного засобу (1 ст.л.) та води (500 мл). Після чого потрібно буде витерти чистою ганчіркою, а потім просто сухим рушником. Після всіх маніпуляцій потрібно дати холодильнику і полицям з нього висохнути.

Врахуйте два важливі моменти. Ви не зможете цим займатися за дві години до від’їзду, тим більше якщо ваш холодильник має морозильний відсік. Загалом він може розморожуватися до 24 годин. Тому робіть це із запасом часу хоча б у півтори доби.

Виїжджаючи, дверцята холодильника залиште відчиненими, щоб там не утворювався неприємний запах або пліснява.