Если вы собрались в длительную поездку, а дома никого не остается, стоит позаботиться о бытовой технике на этот период, в частности о холодильнике.

Чтобы избежать эксцессов, Факты Life подготовили небольшой гид, что стоит сделать с холодильником, если уезжаешь надолго.

В каких случаях холодильник можно не отключать

Современные модели холодильников оснащены множеством функций, которые предполагают даже ваши поездки в отпуск. Она может так и называться Отпуск (Vacation). Учтите, что это режим экономии энергии, который предполагает, что в холодильнике температура будет сохраняться на уровне +12…+15 градусов.

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Но такого температурного режима недостаточно для хранения многих продуктов. Поэтому побеспокойтесь, чтобы вы не оставили, например, сырое мясо в холодильнике на длительное время. Однако для хранения соусов этого вполне достаточно.

Стоит отметить, что в морозильной камере температура будет оставаться прежней. Но не лишним будет уточнить этот момент в инструкции именно вашего холодильника.

Однако если у вас вызывает опасения проводка в доме, то можете выключить аппарат из сети и помыть. А как это правильно сделать, смотреть далее в материале.

Плюсом в такой ситуации может быть предохранитель. Если он есть в вашем холодильнике, то беспокоится не стоит.

В целом холодильник можно оставлять включенным, если вы собираетесь отсутствовать менее 10 дней.

Однако даже если вы приняли решение не отключать холодильник на период своего длительного отсутствия, то выполнить несколько правил все же придется. Из него нужно достать все скоропортящиеся продукты: готовые блюда, молочку, сырые яйца, мясо, рыбу и т. д. Утилизировать, съесть, отдать соседям — это уже ваш выбор, но оставлять в холодильнике их точно не стоит.

Как подготовить холодильник к отключению

Сначала необходимо выключить холодильник из сети. Если у вашего аппарата есть ледогенератор, то также нужно перекрыть воду и перевести систему в очищающий режим. Далее стоит достать все продукты. После чего вынуть все полочки. Их нужно тщательно вымыть и высушить до последней капли воды. Стенки холодильника протрите влажной тряпкой. Если хотите убрать лишний запах, то вымочите ее в растворе уксуса (100 мл), моющего средства (1 ст.л.) и воды (500 мл). После чего нужно будет вытереть чистой тряпкой, а потом и просто сухим полотенцем. После всех манипуляций нужно дать холодильнику и полкам из него высохнуть.

Учтите два важных момента. Вы не можете этим заниматься за два часа до отъезда, тем более если у вашего холодильника есть морозильный отсек. В целом он может размораживаться до 24 часов. Поэтому делайте это с запасом времени хотя бы в полтора суток.

Уезжая, дверцы холодильника оставьте открытыми, чтобы там не образовывался неприятный запах или плесень.