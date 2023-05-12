Для того, щоб масло довше зберігалося, використовують морозилку. Проте, коли настає час ним скористатися, потрібно запастися терпінням. Адже за низької температури продукт стає твердим, а на розмороження інколи йде кілька годин.

Факти ICTV розповідають, як швидко розморозити масло.

Як швидко розморозити масло

Нарізати масло на шматки

Щоб розморозити масло швидше, можна нарізати його на шматки і залишити на 15-20 хвилин.

Натерти масло на терці

Масло необхідно натерти на великій терці й залишити на 15 хвилин за кімнатної температури.

Парова баня

Нагрійте воду і поставте поверх ємності тарілку. Покладіть у неї масло. Для кращого результату його можна порізати на шматки.

Мікрохвильовка

Наріжте масло на шматки і залиште в мікрохвильовці на 5-7 секунд за мінімальної температури.

Качалка

Масло загорніть у харчову плівку або пергамент. Постукайте по ньому качалкою, а потім розкачайте в пласт.

Чашка

Наріжте масло кубиками. У чашку налийте окріп і залиште на хвилину. Після цього вилийте воду і гарячою ємністю швидко накрийте заморожений продукт на 2 хвилини.