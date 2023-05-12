Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Лайфхаки

6 способів, які допоможуть швидко розморозити масло

12 Травня 2023, 16:32
Асоян Каріна редакторка стрічки
як швидко розморозити масло
Джерело: Unsplash

Для того, щоб масло довше зберігалося, використовують морозилку. Проте, коли настає час ним скористатися, потрібно запастися терпінням. Адже за низької температури продукт стає твердим, а на розмороження інколи йде кілька годин.

Факти ICTV розповідають, як швидко розморозити масло.

Як швидко розморозити масло

як швидко розморозити масло

Нарізати масло на шматки

Щоб розморозити масло швидше, можна нарізати його на шматки і залишити на 15-20 хвилин.

Натерти масло на терці

Масло необхідно натерти на великій терці й залишити на 15 хвилин за кімнатної температури.

Парова баня

Нагрійте воду і поставте поверх ємності тарілку. Покладіть у неї масло. Для кращого результату його можна порізати на шматки.

Мікрохвильовка

Наріжте масло на шматки і залиште в мікрохвильовці на 5-7 секунд за мінімальної температури.

Качалка

Масло загорніть у харчову плівку або пергамент. Постукайте по ньому качалкою, а потім розкачайте в пласт.

Чашка

Наріжте масло кубиками. У чашку налийте окріп і залиште на хвилину. Після цього вилийте воду і гарячою ємністю швидко накрийте заморожений продукт на 2 хвилини.

Читайте також:
Как разогреть булочку в микроволновкеЯк правильно розігріти булочку в мікрохвильовці, щоб вона не згоріла

Теги
Поради
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь