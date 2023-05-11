Вчорашню випічку можна освіжити за допомогою мікрохвильової печі. Проте, якщо робити це неправильно, продукт може втратити свій смак, згоріти чи стати жорстким.

Щоби цього не трапилося, Факти ICTV зібрали кілька порад, як правильно розігріти булочку та іншу випічку в мікрохвильовці.

Як розігріти булочку в мікрохвильовці

Під час розігрівання випічку обовʼязково потрібно зволожувати. Для цього налийте у склянку воду і поставте разом із випічкою в мікрохвильовку на 40 секунд. Рідина випаровуватиметься і збереже продукт у свіжому стані. Розігрівати потрібно на низькій потужності – від 30 до 50%. Якщо ваша булочка або інший виріб пригорає, покладіть зверху пергаментний папір. Нагрівайте випічку короткими періодами. Найкраще – по 8 секунд за один раз. Робити це потрібно, поки виріб не стане потрібної температури. Важливо памʼятати, що випічку краще розігрівати у посуді без кришки, адже так вона може втратити текстуру.