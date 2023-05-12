Для того, чтобы сливочное масло дольше хранилось, используют морозилку. Однако, когда наступает время им воспользоваться, нужно запастись терпением. Ведь при низкой температуре продукт становится твердым, а на размораживание иногда уходит несколько часов.

Факты ICTV рассказывают, как быстро разморозить сливочное масло.

Как быстро разморозить сливочное масло

Нарезать сливочное масло на куски

Чтобы разморозить быстро сливочное масло, можно нарезать его на куски и оставить на 15-20 минут.

Натереть сливочное масло на терке

Сливочное масло необходимо натереть на крупной терке и оставить на 15 минут при комнатной температуре.

Паровая баня

Нагрейте воду и поставьте поверх емкости тарелку. Положите в нее сливочное масло. Для лучшего результата его можно порезать на куски.

Микроволновка

Нарежьте сливочное масло на куски и оставьте в микроволновке на 5-7 секунд при минимальной температуре.

Скалка

Сливочное масло заверните в пищевую пленку или пергамент. Постучите по нему скалкой, а затем раскатайте в пласт.

Чашка

Нарежьте сливочное масло кубиками. В чашку налейте кипяток и оставьте на минуту. После этого вылейте воду и горячей емкостью быстро накройте замороженный продукт на 2 минуты.