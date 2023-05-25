Плями від кави можуть завдати чимало клопотів. Свіже забруднення на одязі можна видалити за допомогою пральної машинки. Проте, коли напій потрапляє на поверхню дивану, вирішення проблеми ускладнюється.

Як вивести плями від кави на дивані, розповідають Факти ICTV.

Як вивести плями від кави на дивані

Харчова сода

Вивести з дивану плями від кави можна за допомогою харчової соди.

Для цього приготуйте суміш із соди та мийного засобу для посуду. Нанесіть на плями і залиште на 1-2 години. Після цього видаліть залишки за допомогою пилососа, а диван протріть вологою ганчіркою.

Нашатирний спирт і сіль

Нашатарний спирт – чудовий народний засіб у боротьбі із забрудненнями. Змішайте його з сіллю у пропорціях 1:1. Обробіть пляму й залиште на 24 години.

Оцет

Розчин оцту потрібно змішати з теплою водою у пропорціях 1:1. Після цього нанесіть суміш на пляму і залиште до повного висихання.

Зубна паста

За допомогою зубної пасти й харчової соди можна вивести кавові плями зі світлого дивана. Змішайте ці компоненти і нанесіть щіткою на забруднення, втирайте протягом кількох хвилин, а згодом заберіть залишки вологою ганчіркою.

Мийний засіб

Видалити свіжі плями від кави на дивані допоможе будь-який мийний засіб.

Для цього змішайте одну столову ложку засобу і склянку води. Збийте до появи піни і нанесіть на забруднення. Залиште на 6 хвилин і змийте чистою водою.