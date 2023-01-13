Плями від кави дуже підступні. Вивести неприємні сліди непросто, особливо якщо не випрати річ одразу. Особливо це стосується білого одягу, який постійно потерпає від різних забруднень.

Проте існують доволі бюджетні та ефективні засоби, які допоможуть позбутися навіть застарілих плям. Як вивести плями від кави з білого одягу та що для цього знадобиться, читайте в нашому матеріалі.

За допомогою окропу

Білий одяг, на який потрапила кава, необхідно якомога швидше замочити в гарячій воді. В ідеалі на кавову пляму потрібно лити струмінь окропу, але це підходить тільки для бавовняної та лляної тканини.

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Такий одяг слід залишити у гарячій воді на кілька годин.

Залишки кавових слідів варто замочити у спеціальному розчині. Для цього вам знадобиться:

сода – 1 ч.л;

вода – 1 літр.

У велику миску виливаєте воду, додаєте соду. Все ретельно перемішуєте.

Замочіть білий одяг у содовому розчині на кілька годин, а потім виперіть у пральній машинці.

За допомогою гліцерину

Такий спосіб ідеально підійде для вовняних та шовкових тканин. Вам знадобиться лише гліцерин, який необхідно трошки підігріти (до 35°С).

Змочуємо ватний диск у теплому гліцерині та протираємо ним пляму від кави. Через 10-15 хв кавові залишки протираємо теплою водою.

Як вивести застарілі кавові плями

Застарілі плями від кави варто замочити у спеціальному розчині, для якого вам знадобиться:

гліцерин – 1 ч.л;

вода – 1 ч.л;

нашатирний спирт – кілька крапель.

Усі інгредієнти змішуємо у невеликій тарілці та замочуємо кавовий слід. Через кілька хвилин ви помітите, як слід починає зникати.

Коли пляма повністю зникне, забруднене місце промиваєте гарячою водою.

Потім необхідно випрати білі речі у мильному розчині: зʼєднуєте 1 л води, пральний засіб та дві чайні ложки нашатирного спирту. В цьому розчині гарненько полощете одяг.

Після закінчення усього процесу киньте одяг у пральну машинку.

Господарське мило

Це продукт, виготовлений на основі жирних кислот і натрієвої солі. Господарське мило чудово впорається зі слідами кави.

Крім того, цей засіб підходить для більшості матеріалів, тому можете сміливо його використовувати.

Спершу потрібно намочити кавовий слід на одязі. Бажано робити це гарячою водою. Натріть забруднену ділянку господарським милом, за необхідності можна використовувати щіточку. Через 3-5 хв змийте мило проточною водою.

Зверніть увагу, що мило здатне видалити лише свіжі плями.

Оцет та сода

У поєднанні цей тандем здатен творити дива. Суміш оцту та соди впорається із застарілими плямами, врятувавши вашу улюблену річ.

Отож, вам знадобиться:

будь-який пральний порошок;

оцет – кілька крапель;

сода – 1 ч.л.

Спершу потрібно зʼєднати пральний порошок з содою. Додати холодної води та перемішати суміш. Вона має бути схожа на густу кашу.

Готову пасту втираєте у кавову пляму та поливаєте цю ділянку оцтом. Залиште річ на 5-10 хв.

Після цього виперіть одяг будь-яким способом.