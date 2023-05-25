Пятна от кофе могут принести немало хлопот. Свежее загрязнение на одежде можно удалить с помощью стиральной машинки. А вот когда напиток попадает на поверхность дивана, решение проблемы усложняется.

Как вывести пятна от кофе на диване, рассказывают Факты ICTV.

Как вывести пятна от кофе на диване

Пищевая сода

Вывести с дивана пятна от кофе можно с помощью пищевой соды.

Для этого приготовьте смесь из соды и моющего средства для посуды. Нанесите на пятна и оставьте на 1-2 часа. После этого удалите остатки с помощью пылесоса, а диван протрите влажной тряпкой.

Нашатырный спирт и соль

Нашатырный спирт – отличное народное средство в борьбе с загрязнениями. Смешайте его с солью в пропорциях 1:1. Обработайте пятно и оставьте на 24 часа.

Уксус

Раствор уксуса нужно смешать с теплой водой в пропорциях 1:1. После этого нанесите смесь на пятно и оставьте до полного высыхания.

Зубная паста

С помощью зубной пасты и пищевой соды можно вывести кофейные пятна со светлого дивана. Смешайте эти компоненты и нанесите щеткой на загрязнение, втирайте в течение нескольких минут, после чего уберите остатки влажной тряпкой.

Моющее средство

Удалить свежие пятна от кофе на диване поможет любое моющее средство.

Для этого смешайте одну столовую ложку средства и стакан воды. Взбейте до появления пены и нанесите на загрязнение. Оставьте на 6 минут и смойте чистой водой.