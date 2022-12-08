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Зросли ціни на всі марки бензину: скільки коштує пальне на АЗС 8 грудня

8 Грудня 2022, 10:45
Валентина Летяк редакторка стрічки
бензин
Джерело: Pixabay

Середні ціни на пальне в Україні у четвер, 8 грудня, дещо змінилися. Зокрема знову здорожчали усі марки бензину.

Преміальний А-95+ сьогодні пропонують в середньому по 51,96 грн/л. Це на 14 копійок більше, ніж напередодні.

Популярний А-95 здорожчав за день на 20 копійок – до 51,22 грн/л.

Зараз дивляться

Бензин А-92 додав до ціни ще 15 копійок, і на сьогодні вартість літра цього пального – 50,88 грн.

Водночас ціна на дизельне пальне стабільна – 54,83 грн/л.

Автогаз здорожчав на 3 копійки – 29,07 грн/л.

Ціни на бензин 8 грудня

Ціни на бензин 8 грудня

Фото: AutoRia

У мережах АЗС ціни на бензин А-95 варіюють від 44 грн до 54 грн за літр.

Дизельне пальне реалізують щонайменше по 52 грн/л, максимальна вартість – майже 58 грн/л.

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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