Средние цены на топливо в Украине в четверг, 8 декабря, несколько изменились. В частности, снова подорожали все марки бензина.

Премиальный А-95+ сегодня предлагают в среднем по 51,96 грн/л. Это на 14 копеек больше, чем накануне.

Популярный А-95 подорожал за день на 20 копеек – до 51,22 грн/л.

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Бензин А-92 прибавил к цене еще 15 копеек, и на сегодняшний день стоимость литра этого топлива – 50,88 грн.

В то же время цена на дизельное топливо стабильна – 54,83 грн/л.

Автогаз подорожал на 3 копейки – 29,07 грн/л.

В сетях АЗС цены на бензин А-95 варьируют от 44 до 54 грн за литр.

Дизельное топливо реализуют минимум по 52 грн/л, максимальная стоимость – почти 58 грн/л.

Источник: AutoRia