Автожурналіст та колишній ведучий легендарної передачі Top Gear Джеремі Кларксон висловив свою допомогу Україні у війні з Росією. Англійський журналіст разом із командою закупили пікапи для евакуації українських біженців.

Про це Джеремі заявив у своєму Instagram і показав транспорт, який відправили в Україну.

– Завдяки щедрості тих людей, які пожертвували кошти, ми змогли купити ці пікапи, і цими вихідними команда Diddly Squat завантажила їх гуманітарними вантажами та відвезла до України, де тепер вони будуть використовуватися для евакуації тих, хто постраждав від військових дій. Усі ви молодці, чудово постаралися, – підписав знімок Кларксон.

Серед куплених машин – Ford Ranger, Mazda BT-50 та Toyota Hilux. Всі вони були завантажені гуманітарним вантажем, а також оснащені додатковими модифікаціями – позашляховою гумою та лебідкою.

Сам Джеремі Кларксон із перших днів війни підтримує Україну на фоні війни з Росією. У своєму Instagram він активно критикував дії Путіна, підкріплюючи свою думку міцними словами у бік тих, хто вбиває мирних людей та знищує міста незалежної країни.

В Україні запровадили нульове розмитнення, яке також спростило ввезення автомобілів. З початку квітня українці ввезли понад 29 тис. автомобілів. Більшість із них оцінили у менш ніж 100 тис. грн.