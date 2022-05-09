Автоэксперт и бывший ведущий легендарной передачи Top Gear Джереми Кларксон выразил свою помощь Украине в войне с Россией. Английский журналист вместе с командой закупили пикапы для эвакуации украинских беженцев.

Об этом Джереми заявил в своем Instagram, и показал транспорт, который отправили в Украину.

— Благодаря щедрости тех людей, которые пожертвовали средства, мы смогли купить эти пикапы, и в эти выходные команда Diddly Squat загрузила их гуманитарными грузами и отвезла в Украину, где теперь они будут использоваться для эвакуации тех, кто пострадал от военных действий. Все вы молодцы, отлично постарались, — подписал снимок Кларксон.

Среди купленных машин — Ford Ranger, Mazda BT-50 и Toyota Hilux. Все они были загружены гуманитарным грузом, а также оснащены дополнительными модификациями — внедорожной резиной и лебедкой.

Сам Джереми Кларксон с первых дней войны поддерживает Украину на фоне войны с Россией. В своем Instagram он активно критиковал действия Путина, подкрепляя свое мнение крепкими словами в сторону тех, кто убивает мирных людей и уничтожает города независимой страны.

В Украине ввели нулевую растаможку, которая также упростила ввоз автомобилей. С начала апреля, украинцы ввезли более 29 тыс. автомобилей. Большинство из них оценили в менее чем 100 тыс. грн.