Середні ціни на АЗС в Україні станом на суботу, 11 лютого, майже не змінилися, окрім двох видів пального.

Преміальний бензин А-95+ здорожчав на 28 копійок – до 49,91 грн за літр, а літр автогазу здешевшав на 5 копійок – до 25,39 грн.

Інші зберігають цінову стабільність. Зокрема, бензин А-95, як і напередодні, коштує 47,92 грн за літр, А-92 – 46,78 грн/л.

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Вартість дизельного пального також не змінилася – у середньому 51,54 грн за літр.

В мережах АЗС ціни на пальне різняться.

Наприклад, А-95 коштує щонайменше 45,47 грн за літр, максимум – 52 грн/л.

Джерело: AutoRia