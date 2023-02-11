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Здорожчав лише А-95+: актуальні ціни на пальне в Україні

11 Лютого 2023, 08:03
Валентина Летяк редакторка стрічки
бензин
Джерело: Pixabay

Середні ціни на АЗС в Україні станом на суботу, 11 лютого, майже не змінилися, окрім двох видів пального.

Преміальний бензин А-95+ здорожчав на 28 копійок – до 49,91 грн за літр, а літр автогазу здешевшав на 5 копійок – до 25,39 грн.

Інші зберігають цінову стабільність. Зокрема, бензин А-95, як і напередодні, коштує 47,92 грн за літр, А-92 – 46,78 грн/л.

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Вартість дизельного пального також не змінилася – у середньому 51,54 грн за літр.

В мережах АЗС ціни на пальне різняться.

Наприклад, А-95 коштує щонайменше 45,47 грн за літр, максимум – 52 грн/л.

Ціни на бензин 11 лютого

Ціни на бензин 11 лютого

Фото: AutoRia

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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