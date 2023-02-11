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Подорожал только А-95+: актуальные цены на топливо в Украине

11 февраля 2023, 08:03
Валентина Летяк редактор ленты
бензин
Источник: Pixabay

Средние цены на АЗС в Украине по состоянию на субботу, 11 февраля, почти не изменились, кроме двух видов топлива.

Премиальный бензин А-95+ подорожал на 28 копеек — до 49,91 грн за литр, а литр автогаза подешевел на 5 копеек — до 25,39 грн.

Другие сохраняют ценовую стабильность. В частности, бензин А-95, как и накануне, стоит 47,92 грн за литр, А-92 — 46,78 грн/л.

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Стоимость дизельного топлива также не изменилась — в среднем 51,54 грн за литр.

В сетях АЗС цены на топливо различаются.

Например, А-95 стоит минимум 45,47 грн за литр, максимум — 52 грн/л.

Ціни на бензин 11 лютого

Ціни на бензин 11 лютого

Фото: AutoRia

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Цены на бензин
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