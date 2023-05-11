У четвер, 11 травня, у мережах українських АЗС продовжилося зниження цін на всі види палива, окрім автогазу.

Вартість преміального A-95+ зменшилася на 24 копійки – до 47,79 грн/л.

Популярний бензин марки А-95 скинув 19 копійок від ціни 10 травня і сьогодні його продають у середньому по 45,92 грн/л.

Відчутно подешевшав і A-92, аж на 25 копійок – до 44,07 грн за літр.

Ціна на дизельне паливо сповільнилася порівняно із вчорашнім днем. Нині його середня вартість на 18 копійок менша (45,06 грн/л).

Ціна автогазу зросла на одну копійку, тож становить 21,72 грн/л.

Ціни на паливо у мережах автозаправних станцій:

Джерело: AutoRia