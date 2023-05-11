Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Авто

Подешевшали всі види пального, окрім автогазу: ціни на АЗС України 11 травня

11 Травня 2023, 10:44
Маліновська Ангеліна редакторка стрічки
Подешевшали всі види пального, окрім автогазу: ціни на АЗС України 11 травня
Джерело: Pixabay

У четвер, 11 травня, у мережах українських АЗС продовжилося зниження цін на всі види палива, окрім автогазу.

Фото: AutoRia

Вартість преміального A-95+ зменшилася на 24 копійки – до 47,79 грн/л.

Популярний бензин марки А-95 скинув 19 копійок від ціни 10 травня і сьогодні його продають у середньому по 45,92 грн/л.

Відчутно подешевшав і A-92, аж на 25 копійок – до 44,07 грн за літр.

Ціна на дизельне паливо сповільнилася порівняно із вчорашнім днем. Нині його середня вартість на 18 копійок менша (45,06 грн/л).

Ціна автогазу зросла на одну копійку, тож становить 21,72 грн/л.

Читайте також:
АвтоУ квітні в Україну завезли рекордну кількість вживаних авто: найпопулярніші моделі

Ціни на паливо у мережах автозаправних станцій:

Фото: AutoRia

Джерело: AutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин дизель Дизельне пальне Ціни на бензин
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь