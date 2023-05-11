В четверг, 11 мая, в сетях украинских АЗС продолжилось снижение цен на все виды топлива, кроме автогаза.
Стоимость премиального A-95+ уменьшилась на 24 копейки — до 47,79 грн/л.
Популярный бензин марки А-95 скинул 19 копеек от цены 10 мая, и сегодня его продают в среднем по 45,92 грн/л.
Ощутимо подешевел и A-92, аж на 25 копеек — до 44,07 грн за литр.
Цена на дизельное топливо замедлилась по сравнению со вчерашним днем. Сейчас его средняя стоимость на 18 копеек меньше (45,06 грн/л).
Цена автогаза выросла на одну копейку и на данный момент составляет 21,72 грн/л.
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Цены на топливо в сетях автозаправочных станций:
Источник: AutoRia