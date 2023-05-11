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Подешевели все виды горючего, кроме автогаза: цены на АЗС Украины 11 мая

11 мая 2023, 10:44
Малиновская Ангелина редактор ленты
Подешевели все виды горючего, кроме автогаза: цены на АЗС Украины 11 мая
Источник: Pixabay

В четверг, 11 мая, в сетях украинских АЗС продолжилось снижение цен на все виды топлива, кроме автогаза.

Стоимость премиального A-95+ уменьшилась на 24 копейки — до 47,79 грн/л.

Популярный бензин марки А-95 скинул 19 копеек от цены 10 мая, и сегодня его продают в среднем по 45,92 грн/л.

Ощутимо подешевел и A-92, аж на 25 копеек — до 44,07  грн за литр.

Цена на дизельное топливо замедлилась по сравнению со вчерашним днем. Сейчас его средняя стоимость на 18 копеек меньше (45,06 грн/л).

Цена автогаза выросла на одну копейку и на данный момент составляет 21,72 грн/л.

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Цены на топливо в сетях автозаправочных станций:

ИсточникAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин дизель Дизельне пальне Цены на бензин
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