Пальне в Україні 4 жовтня здорожчало. Так, бензин категорії А-92 підскочив у ціні на сім копійок. Його можна придбати в середньому за 47,80 грн/л.

Вартість бензину категорії А-95 не змінилася – вона залишається на рівні 49,36 грн/л. А от бензин А-95+ здорожчав мінімально – з 50,13 до 50,15 грн/л.

Середня ціна дизельного пального на українських АЗС коливається в межах 53,08 грн/л. Дизель також здорожчав мінімально.

Зараз дивляться

Середні ціни на автогаз в Україні підскочили на сім копійок і становлять 26,10 грн.

Дизельне пальне за найнижчими цінами можна придбати на таких АЗС: Укр-Петроль (49,59 грн/л), БРСМ-Нафта (51,69 грн/л), UPG, Рур груп (52 грн/л), KLO (52,99 грн/л), Укрнафта, Авіас (53 грн/л).

Ціни на автогаз коливаються в таких межах: Укрнафта (25,16 грн), Авіас (25,26 грн), Рур груп (25,50 грн), KLO (26,03 грн).