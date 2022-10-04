Топливо в Украине 4 октября подорожало. Так, бензин категории А-92 подскочил в цене на семь копеек. Его можно купить в среднем за 47,80 грн/л.

Стоимость бензина категории А-95 не изменилась – она остается на уровне 49,36 грн/л. А вот бензин А-95+ подорожал минимально – с 50,13 до 50,15 грн/л.

Средняя цена дизельного топлива на украинских АЗС колеблется в пределах 53,08 грн/л. Дизель тоже подорожал минимально.

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Средние цены на автогаз в Украине подскочили на семь копеек и составляют 26,10 грн.

Дизельное топливо по самым низким ценам можно купить на таких АЗС: Укр-Петроль (49,59 грн/л), БРСМ-Нафта (51,69 грн/л), UPG, Рур групп (52 грн/л), KLO (52, 99 грн/л), Укрнафта, Авиас (53 грн/л).

Цены на автогаз колеблются в следующих пределах: Укрнафта (25,16 грн), Авиас (25,26 грн), Рур групп (25,50 грн), KLO (26,03 грн).