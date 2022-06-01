Ілон Маск хоче відкрити цілодобовий ресторан Tesla із зарядною станцією для електрокарів.

Компанія мільярдера зараз розробляє план створення місця, де відвідувачі зможуть перекусити, а також зарядити свої електрокари. У планах компанії – відкрити перший такий заклад у Лос-Анджелесі з площею понад 2 800 кв. м.

Вперше про таку ідею Маск заговорив ще 2018 року, коли пообіцяв створити олдскульний ресторан.

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Згідно з планом Tesla, майбутній заклад включатиме бар на даху, кінотеатр для власників авто, а також паркувальну зону. Щоб зарядити електрокар, буде надано одразу 29 станцій – щоб не занудьгувати, відвідувачі зможуть поїсти та подивитися фільм. В якості грошей прийматимуть криптовалюту dogecoin.

Заклад буде побудований на бульварі Санта-Моніка у Голлівуді, де розташована піцерія Shakey’s Pizza. Щоправда, схвалити будівництво має місцева влада, і невідомо, коли відбудеться відкриття.

Зараз Маск має й інші важливі справи – угода з придбанням Twitter поки що не відбулася, і це може зашкодити репутації мільярдера. Акціонери соцмережі подали на Ілона та компанію позов, оскільки хаотичні рухи глави Tesla негативно впливають на вартість цінних паперів сервісу.