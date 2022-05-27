Акціонери Twitter подали до суду на американського мільярдера Ілона Маска та саму компанію за хаотичну угоду.

Вони вважають, що бізнесмен разом із Twitter вів хаотичний процес придбання, який все ще продовжується і який сприяв нестійким коливанням цін на акції компанії. Таким чином Маск нібито порушив корпоративне законодавство Каліфорнії та маніпулював ринком.

В одному потенційному порушенні акціонери стверджують, що Ілон отримав фінансову вигоду, затримавши необхідне розкриття інформації про свою частку в Twitter і тимчасово приховавши свій план на початку квітня стати членом правління соціальної мережі.

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У скарзі також йдеться, що бізнесмен скупив акції Twitter, знаючи закриті дані від ради директорів та топ-менеджерів, та отримав фінансову вигоду, відклавши розкриття інформації про плани увійти до складу ради директорів компанії.

Нагадаємо, що про бажання придбання Twitter Маск заявив ще наприкінці квітня. Тоді він запропонував суму $44 млрд за 100% акцій компанії.

Згодом з’явилася інформація, що мільярдер може придбати соцмережу Twitter за зниженою ціною.