Илон Маск хочет открыть круглосуточный ресторан Tesla с зарядной станцией для электрокаров.

Компания миллиардера сейчас разрабатывает план для создания места, где посетители смогут перекусить, а также зарядить свои электрокары. В планах компании — открыть первое такое заведение в Лос-Анджелес с площадью в более 2 800 кв. м.

Впервые о такой идее Маск заговорил еще в 2018 году, когда пообещал создать олдскульный ресторан.

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Согласно плану Tesla, будущее заведение будет в себя включать бар на крыше, кинотеатр для владельцев авто, а также парковочную зону. Чтобы зарядить электрокар, будет предоставлено сразу 29 станций — чтобы не заскучать, посетители смогут поесть и посмотреть фильм. В качестве денег будут принимать криптовалюту dogecoin.

Заведение будет построено на бульваре Санта-Моника в Голливуде, где находится пиццерия Shakey’s Pizza. Правда, одобрить строительство должны местные власти, и неизвестно, когда состоится открытие.

Сейчас у Маска есть и другие важные дела — сделка с приобретением Twitter пока не состоялась, и это может навредить репутации миллиардера. Акционеры соцсети подали на Илона и компанию иск, поскольку хаотичные движения главы Tesla негативно влияют на стоимость ценных бумаг сервиса.