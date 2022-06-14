Українці можуть замінити свої посвідчення водія на документи європейського зразка. Тепер пластикова картка буде відповідати всім нормам – замість піктограм розмістили коди.

Про нововведення повідомили у СЦ МВС.

– Ми всі боремося за життя у європейській вільній Україні, де поважають вибір кожного, а державні органи працюють на покращення життя кожного без винятку. Сервісні центри МВС завжди за залучення західного досвіду. Тому українське посвідчення водія адаптоване до документів ЄС, – повідомили в СЦ.

Крім додавання коду замість піктограми, на документі відображатиметься мітка про складання іспиту в автошколі на авто з автоматичною КПП у вигляді числа 78.

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Обмінювати документ на новий зразок можна в СЦ МВС – для цього необхідно мати необхідний перелік документів.

Під час заміни прав потрібно надати паспорт, копію ІПН, а також посвідчення водія.

На початку літа з’явилася ще одна корисна зміна для водіїв – тепер можна розмитнити автомобіль за допомогою сервісу Дія. Все це відбувається в режимі онлайн і процес займає кілька хвилин. Митники не впливатимуть на формулу розмитнення — її визначатимуть виключно характеристики авто: об’єм, тип та потужність двигуна, вік автомобіля та його ексклюзивність.