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Які автомобілі не можна ввезти в Україну за нульовим розмитненням: перелік обмежень

2 Травня 2022, 15:26
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Авто
Джерело: Depositphotos

У період повномасштабного вторгнення українцям дозволили безкоштовно розмитнити автомобілі. З початку квітня було ввезено понад 10 тис. одиниць транспорту за нульовим розмитненням – на кордоні України утворився величезний затор.

Багато хто хоче допомогти транспортом нашим захисникам, а інші — заощадити за допомогою введених на час війни пільг. Однак далеко не весь транспорт можна розмитнити безкоштовно.

Закон №7190 “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану” передбачає обмеження на транспорт:

  • автомобіль має бути ввезений не з Білорусі, Росії чи ОРДЛО;
  • легковий транспорт повинен відповідати стандартам не нижче Євро2 (1996 року випуску та новіше);
  • транспорт для перевезення вантажу або 10 і більше пасажирів повинен відповідати стандартам не нижче за Євро5 (2010 року випуску та новіше).

Це означає, що старіший транспорт не буде можливості розмитнити за нульовим розмитненням.

В Україні хочуть скасувати пільгове розмитнення для транспорту, який ввозять з інших країн. В усьому винні величезні затори, а також недобросовісність деяких водіїв, які нібито на потреби ЗСУ завозять за пільгами люксові автомобілі.

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Теги
Автомобілісти, Війна в Україні, Розмитнення авто
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