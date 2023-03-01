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Як змінилися ціни на пальне в Україні у перший день весни

1 Березня 2023, 10:18
Валентина Летяк редакторка стрічки
АЗС
Джерело: Pixabay

У середу, 1 березня, середні ціни на пальне в Україні дещо змінилися, найбільше – на дизельне пальне, літр якого здешевшав на 31 копійку – до 49,87 грн/л.

Бензин марки A-95+ скинув лише 2 копійки від учорашньої ціни, і сьогодні коштує в середньому 49,17 грн/л.

Вартість популярного А-95 знизилася на 6 копійок – до 47,51 грн/л.

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Майже не змінилася середня ціна бензину А-92 – 46,45 грн/л (мінус 1 копійка).

Автогаз на АЗС пропонують на 13 копійок дешевше, ніж учора – 23,9 грн/л.

У мережах автозаправних станцій ціни на пальне відрізняються.

Ціни на бензин 1 березня

Ціни на бензин 1 березня

Фото: AutoRia

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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