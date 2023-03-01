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Как изменились цены на топливо в Украине в первый день весны

1 марта 2023, 10:18
Валентина Летяк редактор ленты
АЗС
Источник: Pixabay

В среду, 1 марта, средние цены на топливо в Украине несколько изменились, больше всего — на дизельное топливо, литр которого подешевел на 31 копейку — до 49,87 грн/л.

Бензин марки A-95+ сбросил всего 2 копейки от вчерашней цены, и сегодня стоит в среднем 49,17 грн/л.

Стоимость популярного А-95 снизилась на 6 копеек — до 47,51 грн/л.

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Почти не изменилась средняя цена бензина А-92 — 46,45 грн/л (минус 1 копейка).

Автогаз на АЗС предлагают на 13 копеек дешевле, чем вчера — 23,9 грн/л.

В сетях автозаправных станций цены на топливо отличаются.

Ціни на бензин 1 березня

Ціни на бензин 1 березня

Фото: AutoRia

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ИсточникAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Цены на бензин
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