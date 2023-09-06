У середу, 6 вересня, середні ціни на пальне в Україні мінімально скоригувалися у бік підвищення.

Лише вартість преміального бензину А-95+ лишилася на вчорашньому рівні – 54,99 грн за літр.

Бензин марки А-95 додав лише 1 копійку, сьогодні його реалізують на АЗС у середньому по 52,98 грн/л.

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На 2 копійки зросла середня ціна А-92 – 50,74 грн/л.

Дизельне пальне та автогаз також подорожчали мінімально – плюс 1 копійка – до 52,57 грн/л та 23,98 грн/л відповідно.

Скільки коштує пальне в мережах АЗС:

Джерело: AutoRia