В среду, 6 сентября, средние цены на топливо в Украине минимально скорректировались в сторону повышения.

Только стоимость премиального бензина А-95+ осталась на вчерашнем уровне — 54,99 грн за литр.

Бензин марки А-95 прибавил всего 1 копейку и сегодня его реализуют на АЗС в среднем по 52,98 грн/л.

На 2 копейки выросла средняя цена А-92 — 50,74 грн/л.

Дизельное топливо и автогаз также подорожали минимально — плюс 1 копейка — до 52,57 грн/л и 23,98 грн/л соответственно.

Сколько стоит топливо в сетях АЗС:

Источник: AutoRia