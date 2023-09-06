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Как изменились цены на бензин и дизель в Украине 6 сентября

6 сентября 2023, 10:02
Валентина Летяк редактор ленты
АЗС, бензин, дизель, газ, пальне
Источник: Pexels

В среду, 6 сентября, средние цены на топливо в Украине минимально скорректировались в сторону повышения.

Только стоимость премиального бензина А-95+ осталась на вчерашнем уровне — 54,99 грн за литр.

Бензин марки А-95 прибавил всего 1 копейку и сегодня его реализуют на АЗС в среднем по 52,98 грн/л.

На 2 копейки выросла средняя цена А-92 — 50,74 грн/л.

Дизельное топливо и автогаз также подорожали минимально — плюс 1 копейка — до 52,57 грн/л и 23,98 грн/л соответственно.

Сколько стоит топливо в сетях АЗС:

Ціни на бензин 6 вересня

Ціни на бензин 6 вересня

Фото: AutoRia

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ИсточникAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Цены на бензин
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