Автомобільні двірники відіграють важливу роль у забезпеченні зручності кермування транспортним засобом та впевненості водія у своїх діях.

Якщо ви помітили, що ваші двірники почали працювати гірше, настав час їх замінити. Але не варто відразу тягнути все на смітник, є варіанти заміни тільки гумок для щіток склоочисника.

Заміна гумок

Щоб замінити гумки, вам не потрібно йти до автомайстерні. Головне – підібрати правильну довжину. Ви можете взяти підручні засоби, які точно знайдуться вдома у кожного. Скористайтеся ножицями або ножем та захопіть змінну стрічку. Сам процес виглядає так:

Для початку вам потрібно зняти двірник із повідка. Візьміть повідок, двірник та акуратно підійміть нагору. Все має зніматися досить легко та без зусиль. Щоб зняти гумку, потрібно взятися за бік, де немає механізму, і потягнути на себе. Витягніть її з пазів. З правого та лівого боку є дві металеві напрямні. Витягніть їх та відкладіть убік. Візьміть нову гумку, відміряйте по довжині та відріжте ножицями зайве. Далі заведіть її у пази по краях з двох боків. Візьміть сам двірник, заведіть в рухому частину гумку, другий кінець трохи вигніть і теж заведіть в рухому частину. Далі встановіть двірники назад. Це набагато простіше. Але треба бути обережним, щоб випадково не пошкодити дрібні деталі. Вставте гумку між застібками, закріпіть та затисніть плоскогубцями. Останній крок – опустити важелі на лобовому склі. Першу частину потрібно опустити з боку пасажира, а потім водія.

Ця інструкція також застосовується для гумок двірників, які розташовані на задньому склі.

Якщо ви відповідально підійдете до вибору гумки для щітки склоочисника, будете дотримуватися всіх інструкцій з встановлення, то гарантовано подаруєте друге життя своєму комплекту двірників на кілька років.

Поради для продовження життя двірників

Перед увімкненням режиму очищення варто намочити скло. Якщо в баку немає або недостатньо рідини, можна легко замінити її звичайною питною водою із пляшки або снігом. Рідина для очищення скла теж може пошкодити гумки на двірниках, тож не економте на неякісних “омивайках”. Двірники повинні рухатися тільки по очищеному склу, намерзлий сніг або лід краще прибрати руками, інакше така поверхня буде діяти як наждак.

Дбайте про справність вашої машини!