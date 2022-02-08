Автомобільні двірники відіграють важливу роль у забезпеченні зручності кермування транспортним засобом та впевненості водія у своїх діях.
Якщо ви помітили, що ваші двірники почали працювати гірше, настав час їх замінити. Але не варто відразу тягнути все на смітник, є варіанти заміни тільки гумок для щіток склоочисника.
Заміна гумок
Щоб замінити гумки, вам не потрібно йти до автомайстерні. Головне – підібрати правильну довжину. Ви можете взяти підручні засоби, які точно знайдуться вдома у кожного. Скористайтеся ножицями або ножем та захопіть змінну стрічку. Сам процес виглядає так:
- Для початку вам потрібно зняти двірник із повідка. Візьміть повідок, двірник та акуратно підійміть нагору. Все має зніматися досить легко та без зусиль.
- Щоб зняти гумку, потрібно взятися за бік, де немає механізму, і потягнути на себе. Витягніть її з пазів.
- З правого та лівого боку є дві металеві напрямні. Витягніть їх та відкладіть убік.
- Візьміть нову гумку, відміряйте по довжині та відріжте ножицями зайве.
- Далі заведіть її у пази по краях з двох боків.
- Візьміть сам двірник, заведіть в рухому частину гумку, другий кінець трохи вигніть і теж заведіть в рухому частину.
- Далі встановіть двірники назад. Це набагато простіше. Але треба бути обережним, щоб випадково не пошкодити дрібні деталі. Вставте гумку між застібками, закріпіть та затисніть плоскогубцями.
- Останній крок – опустити важелі на лобовому склі. Першу частину потрібно опустити з боку пасажира, а потім водія.
Ця інструкція також застосовується для гумок двірників, які розташовані на задньому склі.
Якщо ви відповідально підійдете до вибору гумки для щітки склоочисника, будете дотримуватися всіх інструкцій з встановлення, то гарантовано подаруєте друге життя своєму комплекту двірників на кілька років.
Поради для продовження життя двірників
- Перед увімкненням режиму очищення варто намочити скло. Якщо в баку немає або недостатньо рідини, можна легко замінити її звичайною питною водою із пляшки або снігом.
- Рідина для очищення скла теж може пошкодити гумки на двірниках, тож не економте на неякісних “омивайках”.
- Двірники повинні рухатися тільки по очищеному склу, намерзлий сніг або лід краще прибрати руками, інакше така поверхня буде діяти як наждак.
Дбайте про справність вашої машини!