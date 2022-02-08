Автомобильные дворники играют важную роль в обеспечении удобства вождения и уверенности водителя в своих действиях.

Если вы заметили, что ваши дворники стали работать хуже, пора их заменить. Но не стоит сразу тянуть все на свалку, есть варианты замены только резинок для щеток стеклоочистителя.

Замена резинок

Чтобы заменить резинки, вам не нужно идти в автомастерскую. Главное — подобрать правильную длину. Вы можете взять подручные средства, которые точно найдутся дома у каждого. Воспользуйтесь ножницами или ножом, а также захватите сменную ленту. Сам процесс выглядит следующим образом:

Для начала вам нужно снять дворник с поводка. Возьмите поводок, дворник и аккуратно поднимите вверх. Все должно сниматься достаточно легко и без труда. Чтобы снять резинку, нужно взяться за сторону, где нет механизма, и потянуть на себя. Выньте ее из пазов. С правой и левой стороны есть две металлические направляющие. Выньте их и отложите в сторону. Возьмите новую резинку, отмерьте по длине и отрежьте лишнее ножницами. Далее заведите ее в пазы по краям с двух сторон. Возьмите сам дворник, заведите в движущуюся часть резинку, второй конец немного выгните и тоже заведите в движущуюся часть. Затем установите дворники обратно. Это гораздо проще. Но надо соблюдать осторожность, чтобы случайно не повредить мелкие детали. Вставьте резинку между застежками, закрепите и зажмите плоскогубцами. Последний шаг – опустить рычаги на лобовом стекле. Первую часть следует опустить со стороны пассажира, а затем водителя.

Эта инструкция также применима для резинок дворников, которые расположены на заднем стекле.

Если вы ответственно подойдете к выбору резинки для щетки стеклоочистителя, будете следовать всем инструкциям по установке, то гарантированно подарите вторую жизнь своему комплекту дворников на несколько лет.

Советы для продления жизни дворников

Перед включением режима очистки следует намочить стекло. Если в баке отсутствует или недостаточно жидкости, можно легко заменить ее обычной питьевой водой из бутылки или снегом. Жидкость для очистки стекла тоже может повредить резинки на дворниках, поэтому не экономьте на некачественных “омывайках”. Дворники должны ездить только по очищенному стеклу, намерзший снег или лед лучше убрать руками, иначе такая поверхность будет действовать как наждачка.

Заботьтесь об исправности вашей машины!