У салоні автомобіля мешкає більше бактерій, ніж в унітазі. Вчені з’ясували, де найбільше живуть живі організми в транспорті.

Вчені зі школи біонаук Університету Астона у британському Бірмінгемі взяли зразки із п’яти автомобілів різного віку. Найновішому транспорту понад два роки. Для порівняння, вони взяли пробу з двох різних унітазів.

Результати дослідження показали, що в салоні набагато більше живих організмів, ніж в унітазі – їхній епіцентр розташований у багажнику. Там експерти виявили фекальні бактерії — цей різновид також проживає і в вбиральнях наших будинків. Так, у задній частині транспорту виявили 1 425 різних видів живності.

Керівник дослідження доктор Джонатан Кокс порадив ретельно мити овочі та фрукти після поїздки на автомобілі. Багато власників авто часто кладуть продукти в багажник, де бактерії розвиваються найактивніше.

Друге місце за сидінням водія – 649 видів. Трійку лідерів замикає важіль КПП – 407 видів. Четверте місце за задніми сидіннями – 323 види бактерій, і п’яте за передньою панеллю – 317 видів.

Багато хто міг подумати, що осередком розмноження бактерій стане саме кермо, але Джонатан Кокс пояснив результати. На його думку, із поширенням Covid-19 водії почали частіше користуватися антисептиком.

Дослідження показало, що зростання бактерій також пов’язане з віком авто. Чим воно старше – тим більше живих організмів.