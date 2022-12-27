Через повномасштабну війну в Україні сьогодні у Польщі проживає понад півтора мільйона українців. Більшість – з дітьми.

Для зручного пересування чимало українців почали задумуватися над купівлею авто. Як виявилося, зробити це у Польщі не дуже складно.

Переважна більшість іноземців купують вживані автівки. Середній вік таких транспортних засобів – 10-14 років. Попри роки використання, майже усі автівки в ЄС в гарному стані.

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Марія з трьома дітьми приїхала до Польщі з Харкова. Від війни втікали на евакуаційному потязі ще у березні. Живуть неподалік Кракова. Жінка зізнається – без автівки складно, тим паче з дітьми. Тож три місяці тому таки наважилася на купівлю машини.

– Зазвичай в Україні, щоби купити машину, готуєшся довго, а у Польщі, як виявилося, все простіше, бо автівки в рази дешевші. Нам потрібна була велика машина, бо ж маємо трьох дітей. Ми знайшли семимісну машину з пробігом у 150 тис. км. Машині – 18 років, але вона у гарному стані. Коштувала вона $2000, але нам $200 скинув власник. Треба торгуватися, – радить біженка з України Марія Корчувата.

Найчастіше поляки радять купувати Шкоду Октавію, Фольксваген Пассат, Фольксваген Гольф, Опель Астра і Форд Фокус. Ці автівки не проблемні в експлуатації і коштують недорого – від півтори до двох тисяч доларів.

Тут йдеться про вживані автівки, віком понад 10-15 років.

Купити машину можна на автобазарі. Він є у кожному польському містечку. Але зручніше підібрати автомобіль в інтернеті. До того ж вибір величезний – на спеціалізованих сайтах тисячі оголошень власників машин та дилерів.

Найпопулярніші сайти продажу автомобілів у Польщі:

Цей сайт зручний у користуванні, можна замовити нові та уживані автівки. Також тут публікують корисні матеріали для автомобілістів польською мовою.

Сайт, на якому усі оголошення йдуть з ретельними описами, фотографіями та контактними даними продавця. Представлено величезний вибір легкових та вантажних авто.

Великий інтернет-маркет, в якому можна купити все – починаючи від легкових автівок та вантажівок, закінчуючи запчастинами та аксесуарами.

Це один із найпопулярніших автосайтів у Польщі. Можна одразу налаштувати пошук за фільтрами або ознайомитися з гарячими пропозиціями за найвигіднішими цінами.

Цей сайт знайомий усім. Тут переважно авто від власників, тож одразу можна домовитися про купівлю.

Тут представлений величезний асортимент уживаних автівок. Ви також можете розмістити власне оголошення.

На що звернути увагу під час купівлі авто в Польщі

Всю інформацію про автомобіль можна знайти у Центральному транспортному реєстрі Польщі. Для цього необхідно ввести дані про машину: реєстраційний номер, VIN-код та дату першої реєстрації.

Дані з реєстру мають збігатися з даними у документах, які надасть власник.

– Саму ж автівку можна оглянути самостійно або довірити фахівцям. Для цього покупець з продавцем мають поїхати на найближчу станцію обслуговування. Оглянути авто коштуватиме щонайменше 100 злотих (850 грн). Якщо у покупця запитань немає, можна оформлювати документи, – розповідає юристка Катаржина Недзельська.

Які документи потрібні для оформлення машини

Основний документ, який підтверджує перехід права власності на транспортний засіб, – це договір купівлі-продажу. У ньому обов’язково мають бути зазначені:

дата, місце укладання;

інформація про продавця та покупця (ПІБ, серія та номер документів, що посвідчують особу, PESEL або ІПН);

інформація про автомобіль (марка, модель, VIN-код, рік випуску тощо);

вартість автомобіля та форма оплати.

Щоб стати власником машини у Польщі, ви повинні мати PESEL (аналог українського ідентифікаційного номера). Також потрібна довідка про тимчасове місце проживання.

– Після оформлення договору ви отримаєте техпаспорт автомобіля, транспортну картку, чинний страховий поліс. З цими документами ви можете 30 днів спокійно їздити Польщею. Утім, упродовж місяця ви зобов’язані поставити машину на облік. Щоб це зробити, ви маєте звернутися до адміністрації міста, – розповідає Недзельська.

Щоби зареєструвати машину, доведеться сплатити близько 200 злотих (1700 грн) та акцизний збір, розмір якого залежить від об’єму двигуна автомобіля: до двох літрів – трохи більше 3% вартості, більше двох літрів – близько 19%.

І ще – враховуйте, якщо ви купуєте авто, щоби ввезти в Україну та розмитнити, то про це варто повідомити в Ужонд міста.

Також необхідно подати заяву на тимчасову реєстрацію автомобіля, договір купівлі-продажу, документи на авто, оформлену короткострокову страховку.

Потім вам як власнику видадуть транзитні номери, щоб перетнути кордон.