Из-за полномасштабной войны в Украине сегодня в Польше проживает более полутора миллионов украинцев. Большинство — с детьми.

Для удобного передвижения, многие украинцы начали задумываться над покупкой авто. Как оказалось, сделать это в Польше не очень сложно.

Подавляющее большинство иностранцев покупают подержанные машины. Средний возраст таких транспортных средств — 10-14 лет. Несмотря на годы использования, почти все машины в ЕС в хорошем состоянии.

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Мария с тремя детьми приехала в Польшу из Харькова. От войны бежали на эвакуационном поезде еще в марте. Живут неподалеку от Кракова. Женщина признается – без машины сложно, тем более с детьми. Поэтому три месяца назад таки решилась на покупку машины.

— Обычно в Украине, чтобы купить машину, готовишься долго, а в Польше, как оказалось, все проще, потому что машины в разы дешевле. Нам нужна была большая машина, поскольку у нас трое детей. Мы нашли семиместную машину с пробегом в 150 тыс. км. Машине 18 лет, но она в хорошем состоянии. Стоила она $2000, но нам $200 сбросил владелец. Нужно торговаться, — советует беженка из Украины Мария Корчеватая.

Чаще всего поляки советуют покупать Шкоду Октавию, Фольксваген Пассат, Фольксваген Гольф, Опель Астра и Форд Фокус. Эти машины не проблемны в эксплуатации и стоят недорого – от полутора до двух тысяч долларов.

Здесь речь идет о подержанных машинах возрастом более 10-15 лет.

Купить машину можно на автобазаре. Он есть в каждом польском городке. Но удобнее подобрать автомобиль в интернете. К тому же выбор огромен — на специализированных сайтах тысячи объявлений владельцев машин и дилеров.

Самые популярные сайты продажи автомобилей в Польше:

Этот сайт удобен в пользовании, можно заказать новые и подержанные авто. Также здесь публикуют полезные материалы для автомобилистов на польском языке.

Сайт, на котором все объявления идут с тщательными описаниями, фотографиями и контактными данными продавца. Представлен огромный выбор легковых и грузовых авто.

Большой интернет-маркет в котором можно купить все — начиная от легковых автомобилей и грузовиков, заканчивая запчастями и аксессуарами.

Это один из самых популярных автосайтов в Польше. Можно сразу настроить поиск по фильтрам или ознакомиться с горячими предложениями по самым выгодным ценам.

Этот сайт знаком всем. Здесь преимущественно авто от владельцев, поэтому сразу можно договориться о покупке.

Здесь представлен огромный ассортимент подержанных автомобилей. Вы также можете разместить собственное объявление.

На что обратить внимание при покупке авто в Польше

Всю информацию об автомобиле можно найти в Центральном транспортном реестре Польши. Для этого необходимо ввести данные о машине: регистрационный номер, VIN-код и дату первой регистрации.

Данные из реестра должны совпадать с данными в документах, которые предоставит владелец.

— Саму же машину можно осмотреть самостоятельно или доверить специалистам. Для этого покупатель с продавцом должны поехать на ближайшую станцию обслуживания. Осмотреть авто будет стоить не менее 100 злотых (850 грн). Если у покупателя вопросов нет, можно оформлять документы, — рассказывает юрист Катаржина Недзельская.

Какие документы нужны для оформления машины

Основной документ, подтверждающий переход права собственности на транспортное средство, – это договор купли-продажи. В нем обязательно должны быть указаны:

дата, место заключения;

информация о продавце и покупателе (ФИО, серия и номер документов, удостоверяющих личность, PESEL или ИНН);

информация об автомобиле (марка, модель, VIN-код, год выпуска и тому подобное);

стоимость автомобиля и форма оплаты.

Чтобы стать владельцем машины в Польше, вы должны иметь PESEL (аналог украинского идентификационного номера). Также нужна справка о временном месте жительства.

— После оформления договора вы получите техпаспорт автомобиля, транспортную карту, действующий страховой полис. С этими документами вы можете 30 дней спокойно ездить по Польше. В течение месяца вы обязаны поставить машину на учет. Чтобы это сделать – вы должны обратиться в администрацию города, — рассказывает Недзельская.

Чтобы зарегистрировать машину, придется заплатить около 200 злотых (1700 грн) и акцизный сбор, размер которого зависит от объема двигателя автомобиля: до двух литров – чуть больше 3% стоимости, более двух литров – около 19%.

И еще — учитывайте, если авто вы покупаете, чтобы ввезти в Украину и растаможить, то об этом стоит сообщить в Ужонд города.

Также необходимо подать заявление на временную регистрацию автомобиля, договор купли-продажи, документы на авто, оформленную краткосрочную страховку.

Затем вам как владельцу выдадут транзитные номера, чтобы пересечь границу.