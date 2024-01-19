Трапляються випадки, коли необхідно зняти акумулятор в машині. Цей процес дуже простий, тому зробити всю роботу можна самостійно. Головне знати, як правильно зняти акумулятор із машини, та дотримуватись послідовності дій.

Факти ICTV підготували детальну інструкцію з порадами, як зняти акумулятор із машини.

Як зняти акумулятор із машини: покрокова інструкція

Проблеми з акумулятором трапляються у кожного водія. Вирішувати їх потрібно дуже швидко, тому що без АКБ машина не поїде.

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Акумуляторну батарею, залежно від використання, рекомендується міняти кожні кілька років. Якщо акумулятор встановлений під капотом, то самостійно зняти та замінити його буде дуже просто.

Як зняти акумулятор для його заміни або обслуговування:

Перш за все необхідно відключити запалювання автомобіля.

Відкрутити гайки та зняти клеми акумулятора, дотримуючись суворої послідовності.

Насамперед знімається мінусова клема (-) стоковиводу акумулятора. Робиться це для того, щоб знеструмити всю систему й розімкнути ланцюг.

Плюсову клему (+) в першу чергу не можна відкручувати, оскільки її знімання відбувається за допомогою металевого ключа, а будь-який метал – це мінус (-). Якщо ви будете відкручувати (+) і зачепите ключем металеву деталь у машині, то може статися іскра, що вкрай небажано.

Після того, як буде знята клема (-), відкручується плюсова клема (+). Після цього акумулятор буде повністю відключений з мережі.

Далі знімаються всі кріплення. Для цього необхідно зняти гвинт кріплення й відкрутити шпильку.

Коли всі деталі будуть від’єднані, акумулятор можна буде витягнути. Він важкий, тому робити це необхідно дуже обережно, щоб не зачепити інші суміжні елементи.

Встановлюється акумулятор у зворотному порядку. Клеми також треба затягувати у зворотному порядку — спочатку (+), а потім (-).

Як зрозуміти, коли потрібно знімати акумулятор з машини

У працездатному автомобілі акумулятор не розряджається занадто часто й не вимагає постійної підзарядки. Коли АКБ зношується, він потребує заміни, оскільки вже вичерпав свій ресурс. До ознак несправності акумулятора можна віднести:

проблеми з роботою стартера;

проблеми із запуском двигуна;

потребу в регулярній зарядці акумулятора;

швидкий розряд акумулятора через прослуховування радіо з вимкненим двигуном;

несправність електроніки (наприклад, індикаторів або центрального замку);

різке падіння напруги під час запуску двигуна.

Буває, що потрібно зняти акумулятор з машини за необхідності почистити клеми, прибрати накип, відкладення чи бруд, які негативно впливають на контакт.

Для оцінки ефективності роботи акумулятора можна зробити тести під навантаженням, які розкажуть, як поводяться осередки АКБ за нормальних умов.

Якщо вони не можуть генерувати струм, необхідний для безпроблемного запуску двигуна, і акумулятор швидко розряджається після використання стартера — необхідна заміна.